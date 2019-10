Még a tudósokat is meglepte egy új vírus

A vírusok a mai napig bizonyos szinten rejtélynek számítanak a tudósok előtt, nincsenek ugyanis sejtjeik, a sejteken kívül vírusrészecske, virion formájában léteznek. Mivel nincsenek sejtjeik, nem osztódással szaporodnak, hanem úgy, hogy egy fehérje segítségével hozzákapcsolódnak az emberi sejtekhez, és arra késztetik azokat, hogy lemásolják a vírust, ezzel szétszórva a szervezetben. A virion a genomból, egy fehérjeburokból (kapszid) és egyes fajok esetén a egy külső lipidburokból (peplon) állnak – a fehérjeburok segít terjeszteni a vírust a gazdatestben.

A Tokiói Mezőgazdasági és Műszaki Egyetem (Tokyo University of Agriculture and Technology) kutatói most disznók székletében olyan vírust fedeztek fel, amelynek hiányzik ez a fehérjeburka, ezért biztosan nem ezzel szaporodik a szervezeten belül. Az új felfedezés biztosan az enterovírusok közé tartozik, méghozzá a Picornaviridae családhoz, de ennél többet egyelőre nem igazán lehet megállapítani róla.

A létezése azért nagyon furcsa, mert a fehérje nélkül nem képes szaporítani magát, ezért pedig paradoxon még az is, hogy egyáltalán létezik – olvasható a Science Alert tudományos hírportálon.

A kutatók szerint az egyik lehetséges magyarázat az, hogy van egy segítő vírusfaja, ami képes ilyen fehérjéket “kölcsönadni” az EV-G 2-es típusú vírusnak – ez lett ugyanis a jelenleg hivatalos tudományos megnevezése a most felfedezett enterovírusnak. Ezt bizonyíthatja, hogy a sertésürülékben ugyanúgy találtak 1-es típusú EV-G-t is, ami már segíthetett a furcsa vírusnak tovább öröklődni.

A szakértők szerint a felfedezés akár azt is jelentheti, hogy a vírusok evolúciójának egy újabb állomását vagy újabb irányát fedezhették fel. Az EV-G 2-esről csak további kutatások során tudhatunk majd meg újabb információkat.