Simán túléli a brutális sugárzást az űrpenész

Nem gondolná az ember, de a Nemzetközi Űrállomáson ugyanúgy gond van a penésszel, mint bárhol máshol: az űrhajósoknak figyelniük kell arra, hogy ne legyen belőle túl sok, ami már árthat az egészségükre. Azon a ponton például, ahol az edzéshez használt ruhákat szokták kiakasztani, rendszeresen penészedik az állomás egyik paneljének fala. Egy friss kutatás, amelyet az Asztrobiológiai Tudomány Konferencián ismertettek, arra az eredményre jutott, hogy a penész még annál is szívósabb lehet, mint gondoltuk: az emberi szervezetnél kétszázszor magasabb sugárzást képes elviselni.

A Német Űrkutató Központ kutatói az Aspergillus és Penicillium penészgombákat tették ki ilyen magas röntgensugárzásnak, és megállapították, hogy még ezt is képesek túlélni. Ráadásul ellenállók az extrém hőmérséklettel, az UV-sugárzással, különböző kémiai hatásokkal és szárazsággal szemben is, ezért valószínűleg az űrállomáson kívül is megjelenhetnek, és a későbbi, hosszabb emberes űrmissziókon is problémát okozhatnak.

„Most már tudjuk, hogy a penészgombák jobban képesek ellenállni a sugárzásnak, mint eddig gondoltuk, ami azt jelentheti, hogy figyelembe kell vennünk őket a hosszabb űrutazások tervezésében” -írta egy sajtóközleményben Marta Cortesão, a kutatásban résztvevő egyik tudós. „Ha komolyabb űrutazásra szánjuk magunkat, ezek a penészgombák valószínűleg ott lesznek velünk az úton.”

A kutatók azt javasolják, hogy egy nemzetközi protokollt állítsunk fel az űrállomás fertőtlenítésére, hogy biztosan ne legyen soha egészségügyi következménye a penészburjánzásnak. Csak hogy perspektívába tudjuk helyezni, mennyire nem érdekli a penészgombát a sugárzás: a laboratóriumi kísérlet során 1000 gray dózisú sugárzást kaptak, és vígan életben maradtak tőle, míg az ember 0,5 graytől már sugárbeteg, 5 graytől pedig akár halott is lehet.