Baj van a Földön: elkezdődött a hatodik kihaláshullám

2017 sem telt eseménytelenül a tudomány világában. A következőkben az idei év néhány legfontosabb felfedezését és eseményét mutatjuk be.

DISZNÓEMBER

Már az év elején, januárban ismertettek egy jelentős tudományos áttörést. A nemzetközi kutatócsapat az őssejtkutatásban ért el komoly előrelépést azzal, hogy disznóember embriót hoztak létre – a kimérákat még születésük előtt elpusztították. A szakértők úgy vélik, hogy eredményeiket a jövőben az orvostudomány számtalan módon hasznosíthatja a jövőben.

Disznóember hibridet tenyésztettek a tudósok Az embriót még azelőtt megsemmisítették, mielőtt a kiméra megszületett volna

KÉT REKORDER EGYETLEN ÉV ALATT

A NASA február közepén hatalmas sajtótájékoztatót tartott, ahol a szakértők bemutatták az általuk felfedezett új bolygórendszert. A Földtől 40 fényévre fekvő csillag, a TRAPPIST-1 körül mai tudásunk szerint hét Föld-szerű exobolygó is kering. Soha ennyi Föld-szerű égitestet nem találtak még egyetlen csillag körül.

Az év végén aztán egy újabb rekorder felfedezéséről is beszámoltak. A már korábban is ismert Kepler-90 rendszerében egy nyolcadik exobolygót azonosítottak, ezzel a Kepler-90 vált a legtöbb ismert égitesttel rendelkező idegen csillaggá.

IDŐKRISTÁLYOK

A fizika világában idén számtalan olyan eredmény született, melyek a jövőben akár Nobel-díjat is hozhatnak az érintett kutatócsoportoknak. Amerikai fizikusok még januárban mutatták be, hogy miként hoztak létre időkristályokat, márciusig pedig két, egymástól független csoportnak is sikerült előállítani az anyagot, ezzel igazolva a felfedezést.

Immár hivatalos: az időkristályok valóban léteznek Az anyag előállítási tervét idén januárban dolgozták ki. Azóta két, egymástól független kutatócsapat is létrehozta saját verzióját.

RAKÉTA ÚJRAHASZNOSÍTVA

Hosszú próbálkozás után március végén sikerült elérnie az áttörést a SpaceX csapatának. Elon Musk cége olyan rakétával bocsátott fel egy műholdat, mely egy évvel korábban járt már az űrben. Az amerikai vállalat ezzel űrtörténelmet írt, hiszen korábban senki nem hajtottak még végre indítást újrahasznosított rakétával.

Történelmi küldetést hajtott végre a SpaceX Műholdat juttattak az űrbe újrafelhasznált hordozórakétával, amit vissza is hoztak a Földre.

DINÓMÚMIA

Idén májusban mutatták be azt a fosszíliát, melyet bányászok azonosítottak hat évvel ezelőtt. A paleontológusok hétezer munkaórát töltöttek el azzal, hogy megtisztítsák a leletet. A maradvány egyedülálló épségben maradt fenn, nem csoda, hogy sokan csak „dinoszauruszmúmiaként” emlegetik.

Dinoszauruszmúmiát találtak Kanadában Eddig mindig csak csontokat találtak a régészek, ezért hihetetlenül fontos a mostani felfedezés.

FAJUNK IDŐSEBB, MINT HITTÜK

A 110 millió éves kövületeknél azonban jóval frissebb leleteket is elemeztek, például azokat a Marokkóban előkerült csontokat, melyek ősi Homo sapiensekhez tartoztak. A vizsgálat szerint a maradványok meglepően idősek voltak, ez pedig azt jelenti, hogy fajunk jóval előbb alakult ki, mint korábban gondoltuk.

Fajunk 100 000 évvel korábban született, mint eddig hittük Marokkóból kerültek elő azok a csontok, melyek jóval idősebbek bármelyik korábban azonosított Homo sapiens leletnél.

HATODIK KIHALÁSI HULLÁM

Hogy az emberi tevékenység az egész Földet veszélyezteti, régóta ismert tény. Egy júliusban ismertetett kutatás viszont minden korábbi elképzelésnél félelmetesebb. Az adatok elemzése alapján a Stanford Egyetem és a Mexikói Nemzeti Autonóm Egyetem munkatársai arra jutottak, hogy már el is kezdődött bolygónk hatodik kihalási eseménye.

JÉGHEGY SZAKADT LE AZ ANTARKTISZRÓL

Júliusban egy régóta várt esemény is bekövetkezett, amikor egy hatalmas jégdarab vált le a Larsen C-selfjégről. Azt egyelőre nem tudni, hogy a leszakadás természetes folyamat, vagy az emberi tevékenység következménye volt.

Igaz, a jelenség egyik esetben sem jelent túl jót: a tenger felett elhelyezkedő selfjég teljes feldarabolódásával ugyanis a belső gleccserek kerülnek veszélybe.

Óriási jéghegy szakadt le az Antarktiszról A leválás miatt a Larsen C-jégself mérete most már tíz százalékkal kisebb a korábbi állapotához képest.

FOTONOK ÜTKÖZÉSE

Augusztusban újabb áttörést értek el a fizikában. A CERN kutatói ekkor mutatták be azt a tanulmányt, mellyel egy régió kvantum elektrodinamikai jóslatot sikerült igazolniuk.

ÉG VELED, CASSINI!

Szeptember keserédesen kelt az űrkutatók számára, hiszen a hónap közepén semmisült meg a Cassini űrszonda. A történelmi küldetést teljesítő szerkezet 13 éven át vizsgálta a Szaturnuszt és rendszerét, sokban hozzájárulva a gázóriás és holdjainak megismeréséhez.

Vége: elégett a Cassini A Cassini még utolsó pillanataiban is a tudományt szolgálta.

MEGAKADÁLYOZHATÓ A HIV TERJEDÉSE

2017 számtalan fontos orvostudományi eredményt hozott, az egyik legjelentősebb mégis az amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ a szeptemberi bejelentése. Az elmúlt évek tesztjei mind azt mutatják, hogy az antiretrovirális terápiával megakadályozható a HIV nemi úton történő terjedése.

A TUDÓSOK ÜZENTEK

Bár nem nevezhető tudományos áttörésnek, mégis fontos lépés volt annak a cikknek a közlése, melyet több mint 15 000 tudós írt alá. A publikáció célja az volt, hogy bemutassa, hol jár most, és merre tart az emberiség. Az adatok közt szerepelnek pozitív eredmények is, az összkép azonban nem túl biztató: nagyon úgy tűnik, hogy valami nincs rendben a Földdel.

A világ tudósai üzentek az emberiségnek A figyelmeztető cikket 184 ország több mint 15 000 szakértője írta alá.

(Kiemelt fotó: Pixabay)