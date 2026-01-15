Visszatértek a Földre az űrállomásról evakuált asztronauták

Visszatért a Földre az a négy űrhajós, akiket egy váratlan egészségügyi probléma miatt kellett evakuálni a Nemzetközi Űrállomásról (ISS). A Crew–11-küldetés legénysége magyar idő szerint január 15-én, reggel 9:41-kor landolt a Csendes-óceánban, Kalifornia partjainál.

10 fotó

A négyfős csapatnak az eredeti tervek szerint csak február második felében kellett volna hazatérniük, azonban egyiküknél váratlan egészségügyi probléma alakult ki. Mivel az űrállomáson nem álltak rendelkezésre megfelelő eszközök diagnosztizálásához és kezeléséhez, a NASA a legénység idő előtti útnak indítása mellett döntött. Ilyesmire ezelőtt még sosem volt példa.

A Crew–11 űrhajója január 14-én, este 23:20-kor csatlakozott le az ISS-ről, ezzel megkezdődött a négy űrhajós mintegy 11 órás útja. A misszió legénysége az amerikai Zena Cardman és Mike Fincke, valamint az orosz Oleg Platonov, illetve japán Jui Kimija űrhajósokból áll, akik augusztus 2. óta tartózkodnak az ISS-en. Hogy melyiküknél és milyen jellegű egészségügyi probléma alakult ki, azt a NASA az űrhajósok jogainak védelmére hivatkozva nem közölte.