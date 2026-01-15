Videón, amint evakuálják a Nemzetközi Űrállomás asztronautáit

Elhagyta a Nemzetközi Űrállomást (ISS) az a négy űrhajós, akiket egészségügyi probléma miatt kellett evakuálni. A Crew-11 küldetés négyfős legénysége magyar idő szerint január 14-én, este 23:20-kor csatlakozott le az állomásról a SpaceX egyik Dragon űrhajójával – számolt be róla a Space.com.

A csapatnak mintegy 11 órás utat kell megtennie a Földig, ami azt jelenti, hogy várhatóan január 15-én, reggel 9:41-kor landolnak majd a Csendes-óceánban, Kalifornia partjainál. Az űrhajósok érkezését a NASA élőben fogja közvetíteni YouTube-csatornáján.

Amint lapunk korábban beszámolt róla, a Crew-11 legénységének evakuálása azért vált szükségessé, mert egyiküknél egészségügyi probléma alakult ki. A váratlan helyzet miatt elhalasztottak egy január 8-ára tervezett űrsétát, majd a csapat idő előtti hazahozatala mellett döntöttek. Ilyesmire korábban sosem volt példa.

Az eredeti tervek szerint csak február második felében kellett volna visszaindulniuk a Földre, ám a megfelelő diagnosztikai módszerek és kezelési lehetőségek nem állnak rendelkezésre a Nemzetközi Űrállomáson az űrhajós meggyógyításához, ezért döntöttek az ütemterv megváltoztatása mellett.

A NASA nem nevezte meg, melyik űrhajósánál alakult ki az egészségügyi probléma, ahogy azt sem, mi baja van. Az azonban bizonyos, hogy a Crew-11 misszió egyik tagjáról van szó, akinek állapota stabil. A Crew-11 csapata Zena Cardman és Mike Fincke amerikai, valamint Jui Kimija japán és Oleg Platonov orosz űrhajósokból áll, akik augusztus 2. óta tartózkodnak az ISS-en.