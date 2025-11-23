Közel 100 millió forintot csalt ki áldozataitól a brit Tinder-csaló

Chris Harkinst 2024-ben 12 év börtönbüntetésre ítélték, miután legalább 13 szerelmet kereső nőt átvert, amivel összesen 214 ezer fontot, vagyis mintegy 93,5 millió forintot csalt ki az áldozatoktól. A férfi stratégiájának részeként sikeres üzletemberként állította be magát, a nőket pedig drága nyaralások és luxus életvitele finanszírozására biztatta, akár kölcsönök felvételével.

A napjainkban 40 éves Shannon McKechnie több mint 3000 fontot adott Harkinsnak egy álomnyaralásra. Néhány hete beszélgettek csak, mielőtt a beszélgetés egy nyaralás lefoglalására terelődött. Miután átadta az összeget, a férfi telefonszáma hirtelen elérhetetlenné vált. Próbálta elérni a helyet, ahova a férfi elvileg hotelszobát foglalt, de nem találtak ilyen néven regisztrációt. A nő ekkor jött rá, hogy átverték, sokáig azonban „hülyének tette magát”, hogy visszakapja a pénzét.

Harkins hetekkel később újra megjelent Shannon WhatsApp- üzenetei között, és egy készpénzzel teli zacskó fotóját küldte neki, azt állítva, hogy visszaadja neki a pénzt, ha személyesen találkoznak.

A férfi azonban soha nem jelent meg a megbeszélt találkozóhelyen, és a pénz sem érkezett meg. Miután Harkinst letartóztatták, McKechnie-nek végül sikerült visszakapnia a teljes pénzét.

Bevallotta azonban, hogy bűntudata van, néhány áldozat ugyanis nem volt ilyen szerencsés. Évekkel a trauma után a nő elhatározta, segíteni akar Harkins összes áldozatának, hogy visszaszerezzék elvesztegetett pénzük egy részét. Ebből a célból elindított egy GoFundMe kampányt.