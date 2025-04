Nintendo Switch 2: vége a várakozásnak, minden kiderül az új konzolról

Idén márciusban volt nyolc éve, hogy a Nintendo piacra dobta a Switch nevű konzolját, ami az elmúlt közel egy évtizedben a japán vállalat második legsikeresebb játékgépe lett a Nintendo DS-termékcsalád után, de egyáltalán nem kizárt az sem, hogy a hatalmasat bukó Wii U utódja még 2025 folyamán átveszi az első helyet.

A hibrid, tehát hordozható és asztali játékgépként egyaránt használható kütyü hardveresen és tejjesítmény szempontjából ugyan nem közelítette az olyan riválisokat, mint a PlayStation 4 és az Xbox One, viszont ez nem gátolta meg abban, hogy mindkét konzolt lekörözze eladásokban: legalább 150 millió példány kelt el belőle világszerte. Ebbe természetesen az eredeti modell mellett beletartoznak a Joy-Con és tévés kapcsolat nélküli Switch Lite modell és az OLED kijelzővel szerelt variáns eladásai is.

Nintendo Switch 2

Pletykák már évek óta keringenek az interneten a Nintendo Switch utódjáról, a japánok pedig végül idén janurában jelentették be hivatalosan, hogy 2025-ben érkezik a „folytatás”, méghozzá a nem túl fantáziadús Nintendo Switch 2 néven. Akkor még csak egy kedvcsináló videót kaptunk, konkrétumok nélkül, a részleteket illető várakozásnak ugyanakkor vége, hiszen a vállalat egy délután három órára időzített, 60 perces stream keretében – vélhetőleg – minden fontos kérdést megválaszol a géppel kapcsolatban.

Az már januárban kiderült, hogy az új konzolra új Mario Kart-játék is érkezik, aminek már a címét is tudjuk: Mario Kart World.

A program keretében a Mario-világ különböző pontjain vehetünk majd részt versenyeken, változó időjárási körülmények között, eltérő napszakokban, és a széria életében először, el is lehet majd hagyni a pályát, sőt, a versenyek között lehetőség lesz arra, hogy szabadjon bejárjuk az egész világot. A játék a Nintendo Switch 2 konzollal egy időben kerül a boltokba.

Akárcsak az elődje, az új konzol is lecsatolható kontrollerekkel rendelkezik, amelyek a Joy-Con 2 nevet kapták, ezek egér módjára is használhatók lesznek, és egy másik változás a korábbi verzióhoz képest egy új gomb megjelenése.

A C kapcsolóval ektiválható lesz a GameChat funkció, amin keresztül – többek között – hanggal kommunikálhatunk a barátainkkal A közösségi funkciók itt nem érnek véget: a felhasználók megoszthatják egymással a képernyőiket, és a konzol mellé egy kamera (Nintendo Switch 2 Camera) kiegészítő is megvásárolható lesz, amivel saját magunkat streamelhetjük a barátainknak a konzolon keresztül.

A frissen bejelentett GameShare funkcióval egyszerre négy Nintendo Switch 2 konzol is összeköthető lesz, hogy egyazon játékkal külön gépeken lehessen közösen játszani.

A konzol kijelzője 7,9 hüvelykes, LCD panellel, ami már támogatja az 1080p felbontást, a 120 Hz-es képfrissítést és a HDR-t is.

A gép belső tárhelye mindössze 256 GB, viszont tévé módban már 4K felbontás is választható lesz. A gépen immár két Type-C csatlakozó található, egy alul, egy felül, mindkettőn keresztül lehetőség lesz töltésre, illetve ezen portok egyikén keresztül lesz csatlakoztatható a Nintendo Switch 2 Camera. Az új konzol kompatibilis lesz az összes korábbi Nintendo Switch játékkal, a gépbe helyezhető kártyák is ugyanolyanok lesznek, azzal a különbséggel, hogy az újak fekete helyett immár piros színűek lesznek.

A Nintendo Switch 2 június 5-én jelenik meg.

A Nintendo Switch 2-n nemcsak játszhatók lesznek a régi játékok, de számos korábbi program kap az új konzolhoz „igazított” verziót. Ezek egyike Super Mario Party Jamboree, ami immár ki fogja használni az új funkciókat. Akik rendelkeznek a korábbi verzióval, azok megvásárolhatják majd az új verziót. Feljavított változatot kap a Legend of Zelda két Nintendo Switch-exkluzív epizódja is, a Breath of the Wild és a Tears of the Kingdom is.

Bemutatkozott egy újabb, kifejezetten Switch 2-re fejlesztett játék a Drage x Drive, amiben a Joy-Con 2 egeret imitáló, illetve mozgásérzékelős funkcióval lehet kerekesszékes kosárlabdát játszani.

Cikkünk folyamatosan frissül.