Álhírek is terjedtek a globális informatikai leállásról

Július 19-én vette kezdetét a CrowdStrike kibervédelmi cég által kiküldött hibás frissítés nyomán az elmúlt évek legnagyobb globális informatikai leállása. A Microsoft szerint az eset 8,5 millió windowsos eszközt érintett, ami ugyan csak 1 százaléka az összes gépnek, mégis óriási káoszt okozott: a légiközlekedés szinte teljesen megbénult, de egyes országokban a tömegközlekedés, a hírszolgáltatás és az egészségügyi intézmények is akadoztak.

Miközben a szakemberek azon dolgoztak, hogy kiderüljön, mi okozza a hibát, és mielőbb orvosolják azt, a csalók is elkezdték kihasználni a lehetőséget: kiberbűnözők hamis frissítésekkel akartak nagyvállalatokat megfertőzni, és most úgy tűnik, a dezinformációs gépezet is elindult, írja a TechCrunch.

Az X-en ugyanis pénteken elkezdett terjedni egy kamu kép, amelyen az látszott, hogy a Las Vegasban felhúzott hatalmas kijelző, a Sphere is lefagyott.

They got the vegas ball. It’s all over. We lost. pic.twitter.com/0EskhDXYxD — aaron (@aaronoleary) July 19, 2024

A felvétel szerint a 112 méter magas LED-falon a windowsos kék halál képernyő jelent meg.

Aki alaposabban megnézte a képet, annak feltűnhetett, hogy a kijelzőn megjelenő tartalom elég természetellenesen görbül, ami kétkedésre adhat okot. Az aggályok, mint kiderült jogosak voltak: a Sphere egyik képviselője ugyanis is megerősítette, hogy ez egy manipulált felvétel, és a gömb szerencsére megúszta a leállást.

Voltak azonban olyan médiumok, akik tényként közölték a Sphere lefagyását: a DailyMail és az Express Tribune is így tett, pedig a kijelzőről nonstop élő közvetítés megy a YouTube-on, amely alapján könnyen ellenőrizhető lett volna, mi a helyzet Las Vegasban.