Behódolt az Apple: VPN-szolgáltatókat tiltanak le Oroszországban

Legalább 25 VPN-szolgáltatás, köztük olyan ismert alkalmazások váltak elérhetetlenné az Apple orosz alkalmazásboltjában, mint a NordVPN, a Proton VPN, a Red Shield VPN, vagy a Le VPN – írja a TechCrunch.

Az orosz állami kommunikációs felügyRelet, a Roszkomnadzor VPN-szolgáltatások iránti érdeklődése az orosz-ukrán háború kezdete után élénkült meg, miután több nyugati közösségi felületet is letiltottak, vagy korlátozás alá helyeztek. A VPN-használat a kormány törekvései ellenére is jelentős mértékben terjedt Oroszországban.

Miután blokkolták a Facebookhoz való hozzáférést 2022-ben, 11 ezer százalékkal megugrott a VPN-szolgáltatások iránti kereslet az országban.

2022 tavaszán ezért a hatóságok megkezdték a VPN-ek használatára vonatkozó protokollok betiltását, most pedig a kiszolgálók blokkolása után az alkalmazások terjesztésének leállítására irányulnak az intézkedések.

Az elmúlt hat évben egyébként az orosz hatóságok több ezer Red Shield VPN-csomópontot blokkolt, de nem tudták megakadályozni az orosz felhasználók hozzáférését a szolgáltatáshoz, írja a hwsw.

A Roszkomnadzor korábban a Mozillát is megpróbálta rákényszeríteni öt alkalmazás eltávolítására, a Firefox-tulaj azonban egy hét után visszavonta a tilalmat, és az öt alkalmazás azóta is elérhető. A Google is kapott hasonló kéréseket bizonyos proxy szolgáltatásokra vonatkozóan, aminek eddig nem lett eredménye.