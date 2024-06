Újabb szivárogtató állt elő: hibás alkatrészeket építhettek be a Boeing gépeibe

Nem akarnak szűnni a botrányok a Boeing háza táján: január óta egy tucatnál is több repülővel adódtak problémák, miközben a cégtől szivárogtatók közül már ketten is meghaltak, időközben lemondott a vezérigazgató is, az pedig szintén igen kellemetlen, hogy a cég Starliner űrhajója is egy sor problémával küzd, és napok óta csúszik a Nemzetközi Űrállomásról történő hazatérés.

A Bloomberg szerint most pedig egy újabb informátor állt elő súlyos állításokkal a repülőgépgyártóval kapcsolatosan. A Dave Calhoun Boeing-vezérigazgató keddi szenátusi meghallgatása előtt nyilvánosságra került jelentés szerint a cég állítólag nyomát vesztette sérült, vagy a specifikációknak nem megfelelő alkatrészeknek, amelyeket jó eséllyel végül beszereltek repülőgépekbe.

Az állítással Sam Mohawk állt elő, aki jelenleg is a Boeing alkalmazottja, minőségbiztosítással foglalkozik.

Mint mondta, a Boeing igyekezett elrejteni a hibás, nem megfelelő 737 Max-alkatrészeket a szabályozó hatóságok szeme elől, méghozzá úgy, hogy azt mondták, „nyomuk veszett”. Ehhez Mohawk szavai szerint meg kellett hamisítania a nyilvántartásokat a cégnek, de egy kavarodás miatt néhány elemet beszerelhettek a gépekbe.

Ez nyílegyenest ellentmond a protokollnak, ugyanis a nem megfelelő alkatrészeket szigorúan nyomon kell követni a megsemmisítésükig vagy a javításukig, teszi hozzá a hvg. A Boeing közleményben reagált az állításokra, állítólag már vizsgálják az ügyet.