Film készül a Watch Dogsból

Újra életjelet adott magáról a Watch Dogs című videójáték régóta tervezett filmadaptációja – írja a Deadline. A hackeres program feldolgozásáról először 2023-ban lehetett hallani, jóval a 2014-ben megjelent első játék megjelenése előtt, de időközben hiába jelent meg a második, majd a Watch Dogs: Legion című harmadik rész, nagyon úgy tűnt, hogy a mozgóképes változatból nem lesz semmi. Ami az Assassin’s Creed-film bukását követően egyáltalá nem lett volna meglepő.

A játéksorozatot kiadó Ubisoft ugyanakkor az elmúlt években ismét aktívan részt vesz a szellemi tulajdonát képező franchise-ok adaptálásában (jön az Assassin’s Creed-sorozat, a The Divison-film, animációs Splinter Cell és Far Cry), így nem meglepő, hogy a Watch Dogs újra előkerült. A Deadline értesülései szerint a projekt már olyan előrehaladott állapotban van, hogy főszereplőt és rendezőt is találtak a filmhez.

Előbbi a Beszélj hozzám!-ből ismerős Sophie Wilde lett, míg az utóbbi az a Mathie Turi, akinek a Halálos útvesztőt köszönhetjük. Ő korábban olyan alkotásokon is dolgozott segédrendezőként, mint a Becstelen brigantyk vagy a Sherlock Holmes: Árnyjáték.

A forgatókényvért Christie LeBlanc (Oxigén) felel, de az egyelőre nem világos, hogy a történet alapul veszi-e valamelyik videójátékot, illetve arról sincs információ, hogy mikor kezdődhet a forgatás, továbbá, mikor és hol láthatjuk majd az elkészült alkotást.