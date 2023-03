Európába is jöhet az eddigi legdurvább Xiaomi mobil

Bennfentesek szerint készül a Xiaomi 13 Ultra, ami eljut az öreg kontinensre is.

A Xiaomi az idei Mobil Világkongresszuson (Mobile World Congress, MWC) jelentette be, hogy Európába is elhozza a Leicával közösen fejlesztett Xiaomi 13 és Xiaomi 13 Pro modelleket, ami azért is volt nagy szó, mert a cég első olyan okostelefonja, amit a patinás kameragyártóval együtt készített – a nyitóképen szereplő Xiaomi 12S Ultra – sosem hagyta el Kínát.

Jelenleg a Xiaomi 13 Pro a gyártó legjobb telefonja, de a jelek szerint ez már nem sokáig lesz így, hiszen a megbízható forrásairól ismert Ice Universe már arról posztolt, hogy létezik a Xiaomi 13 Ultra is, amit már márciusban vagy áprilisban bemutathat a kínai vállalat. Az értesülést támasztja alá az is, hogy az elmúlt hetekben a mobilról jó pár kép kiszivárgott az internetre.

Xiaomi 13 Ultra will be sold globally, but OPPO Find X6 Pro will not. — Ice universe (@UniverseIce) March 10, 2023

Arról ugyan még nincsenek pontos információk, hogy az Ultra miben lesz jobb, mint a Samsung Galaxy S23 Ultrával veteksző Pro modell, viszont a készülék létezését tényként kezelő Ice Universe azt is megosztotta a követőivel, hogy a hivatalosan még be nem jelentett csúcsmobil kapható lesz világszerte, így Európában is (ellentétben a konkurens Oppo Find X6 Pro készülékkel).