Páratlan hangzást ígérnek a Sonos újgenerációs hangszórói

Az Era 300 és Era 100 nemcsak minden eddiginél jobb hangzást ígérnek, de a Sonos meghallgatta a felhasználókat, és bevezetett olyan lehetőségeket, amikre régóta nagy volt az igény.

A Sonos március 7-én rántotta le a leplet az újgenerációs intelligens hangszóróit, amik a Sonos Era 300 és a Sonos Era 100 nevet kapták. Az Era 300 a gyártó szerint egy forradalmian új hangszóró, amit úgy építettek meg, hogy a Dolby Atmos segítségével a legjobb élményt nyújtsa a térbeli hangzáshoz, míg az Era 100 a népszerű Sonos One hangszóró újragondolt változata.

A két eszköz képviseli az első hullámot a Sonos azon hangszóróinak sorában, amik már a cég új, felelős tervezési szabványai szerint készültek, és hosszú távú szervizelhetőség, energiahatékony technológiák és újrahasznosított (PCR) anyagok használata jellemzi őket. Az Era 300 és az Era 100 egyaránt 2023. március 28-tól lesz elérhető világszerte (így Magyarországon is). Előbbi 199 990 forintos, míg az utóbbi 115 990 forintos ajánlott fogyasztói áron kerül a hazai boltokba.

Nagytestvér

Az Era 300 a kompakt méretei ellenére hat nagy teljesítményű meghajtóval büszkélkedik, amik balra, jobbra, előre és felfelé irányítják a hangot, olyan hangteljesítményt biztosítva a Dolby Atmos hangformátum segítségével, aminek köszönhetően a hallgatókat a filmek és a zene középpontjába kerülhetnek. Ezt a modellt abszolút térbeli használatra tervezték: az Era 300 komplex akusztikai architektúráje egy karcsúsított homokórát idéző házba került, aminek minden szöge, aránya és elosztása fokozza a hang irányát és terjedését, hogy az valóban körül vegye a hallgatót.

Az Era 300 ráadásul a márka első olyan hangsugárzója, ami egy házimozi rendszer hátsó hangfalaként többcsatornás térhangzást biztosít. A filmrajongók két hangszórót párosíthatnak Arc vagy Beam (Gen 2) soundbarral, hogy szupererős Dolby Atmos élményt teremtsenek.

Ahogy a monóról a sztereóra való áttérés, úgy a térbeli hangzás is a zenehallgatás következő evolúciója – olyan hangélményt teremt, amely magával ragad a zenébe

– mondta Giles Martin, a Sonos hangélményért felelős alelnöke. „Mivel mind az alkotók, mind a főbb streaming platformok felkarolják a zenei térbeli hangzást, itt az ideje, hogy olyan audio hallgatási élményt hozzunk létre, amely beváltja ezen izgalmas és kreatív formátum ígéretét.”

Kistestvér

Az Era 100 alig nagyobb rendkívül népszerű elődjénél, a Sonos One-nál, de mindeközben teljesen új hardverrel és szoftverrel, új generációs akusztikával és dizájnnal rendelkezik, ami a gyártó ígérete szerint a korábbinál sokkal részletgazdagabb sztereó hangzást és mély basszust biztosít.

A két ferdén elhelyezett magashang sugárzó balra és jobbra is éles magas frekvenciákat sugároz, míg a nagyobb középsugárzó olyan basszust hoz létre, ami egyáltalán nem megszokott az ilyen kompakt hangszóróknál. Ennek köszönhetően ideális kiegésztő lehet egy házimozi rendszerhez is: két, a soundbarhoz csatlakoztatott Era 100 hangszóróval térhatású rendszer hozható létre, de pusztán két egységet párosítsa egy szobán belül is létrehozható remek sztereó hangzás.

Az Era 100 és az Era 300 egyaránt újrahasznosított műanyagból (PCR) készülnek, továbbá 100 százalékban fenntartható módon előállított csomagolással rendelkeznek, és úgy tervezték őket, hogy két watt alatti üresjárati fogyasztással és egy új, fejlett alvó funkcióval csökkentsék a standby mód energiafogyasztást. A gyártó emellett mindkét hangszórót úgy alakította ki, hogy könnyen szétszerelhetők és javíthatók legyenek: ennek érdekében a cég többek között a ragasztók helyett áttért a csavarok használatára, így könnyítve meg a szervizelhetőséget.

Fontos változások

A két újdonság frissített felhasználói felületet kapott, beleértve egy új kapacitív hangerőszabályozót, ami a Sonos alkalmazásbeli gyors és privát vezérlést az Apple AirPlay 2 és a Bluetooth használatával egészíti ki. Immár minden streamelhető WiFi vagy Bluetooth segítségével, és közvetlenül csatlakoztathatók más audio eszközök is a hangszórókhoz, például lemezjátszó egy kiegészítő kábel és a Sonos Line-In adapter segítségével.

Végezetül a Sonos meglépte, amire már régóta vártak a felhasználók: a Trueplay immár az iOS és Android felhasználók számára egyaránt elérhető. A funkció lényege, hogy a Sonos okostelefonos alkalmazásban egy érintéssel optimalizálja a hangzást a helyiség egyedi akusztikájához igazítva.