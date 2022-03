Új verziót kap a Sonos hordozható hangszórója

A Sonos tavaly tavasszal mutatta be az első valóban hordozható hangszóróját, ami nemcsak víz- és porálló kivitelt kapott, de mindenféle okosfunkciókkal is felvértezték. Ebből a kütyüből érkezik most új verzió, méghozzá Sonos Roam SL néven, azzal a nagy különbséggel, hogy az amerikai gyártó ebből a modellből már kihagyta a mikrofont. Ennek köszönhetően a – Magyarországon csak némi trükközéssel elérhető – hangasszisztenses kommunikációról például le kell mondani, cserébe az eszköz valamivel olcsóbban kerül forgalomba, mint az eredeti modell.

Ez papíron ugyan jól hangzik, de az itthon március 15-től kapható hangszóró ajánlott fogyasztói ára 64 990 forint, ami alig 2500 forinttal kevesebb, mint amennyiért jelenleg az előző modell kapható.

Kapcsolódó A Sonos új hangszórójának a merülés sem ártott A Roam akár egy farzsebbe is befér, nem mellesleg az amerikai gyártó eddigi legokosabb és legpraktikusabb hangszórója.

A mikrofont és a hozzá kapcsolódó funkciókat leszámítva a Roam SL ugyanazt tudja, mint az elődje. Otthon wifin keresztül csatlakozik a Sonos rendszer többi részéhez, de automatikusan Bluetooth módba vált, ha elhagyjuk a lakásunkat. Az eszköz emellett sztereó párba állítható egy második Roam SL-lel vagy akár egy eredeti Sonos Roam hangszóróval is, méghozzá szintén a wifin keresztül. Az aksi egyetlen töltéssel akár 10 órás folyamatos lejátszási időt biztosít, alvó üzemmódban pedig 10 napig nem kell foglalkozni az energiaellátással.