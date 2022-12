Ezek voltak a legnagyobb bejelentések a videojátékos Oscaron

Magyar idő szerint péntek hajnalban lezajlott az idei Game Awards videojátékos díjátadó rendezvény, ahol szokás szerint rengeteg kategóriában jutalmazták az idei megjelenéseket. Fény derült tehát az év videojátékára, a legjobb filmes vagy sorozatos adaptációra, de még a legkiemelkedőbb telefonos szoftvert is díjazták. A gála azzal együtt is rövidebb volt, mint szokott – mindössze három óráig tartott -, hogy a 2023-ban megjelenő rengeteg játékhoz is megannyi kedvcsinálót levetítettek a rendezők.

Az idei év legjobb játékának az Elden Ringet választották, olyan neveket utasítva maga mögé, mint a God of War: Ragnarök, Horizon Forbidden West, vagy épp a mindenki szívét meghódító cicás játék, a Stray. A FromSoftware fejlesztőcég alkotása emellett a legjobb játékrendezést is megnyerte, meglepetésre azonban a legjobb történet nem a Trónok harca írója, George R. R. Martin által is megtámogatott játékhoz, hanem az új God of Warhoz került.

Nem túlzás azt mondani, hogy ez a két játék dominálta a díjátadót, ugyanis az Elden Ring összesen 4, a God of War: Ragnarök pedig 5 díjat húzott be.

A Stray két független tervezőknek járó díjat vihetett haza a videojátékok Oscarjáról, ahol a Marvel Snap az év mobiljátéka, a Gran Turismo 7 pedig legjobb versenyzős játék díjat zsebelte be.

Nagy bejelentések is voltak

A díjátadó összesen közel 40, jövőre megjelenő játékhoz mutattak kedvcsinálót vagy előzetest, soknál ezek közül pedig a megjelenési dátumról is lerántották a leplet. Az összes megtekintéséhez ajánljuk a gála megtekintését. Az első igazán nagy bejelentés a Ghost Story csapatának Judas címmel készülő játéka volt. Ezt azért fontos kiemelni, mert az egyelőre pontos megjelenés nélküli játékot Ken Levine, a BioShock atyja jegyzi, ami már új szoftvere trailerén is érződik. A játék PC-re és újgenerációs konzolokra fog megjelenni.

Ezután jött a szívszorító pillanat, amikor új előzetest mutattak a Suicide Squad: Kill the Justice League című, 2023. május 26-án megjelenő játékhoz. A Rocksteady által készített játéban Batmant a nemrég elhunyt Kevin Conroy fogja megszólaltatni benne, vagyis ez lesz Bruce Wayne legismertebb hangjának utolsó alakítása. A játéknak egyébként úgy tűnik, csak úgy mint a filmeknek, jó sötét humora lesz, bár furcsa is lenne enélkül elképzelni Harley Quinn, vagy Bumeráng Kapitány karakterét. A Sony frontján az is kiderült, hogy a felújított The Last of Us Part 1 2023. március 3-én fog megjelenni PC-re.

Hatalmas üdvrivalgás fogadta a Star Wars Jedi: Survivor előzetesét, amelyben a játékmenetbe is alapos betekintést nyerhettek a nézők. A Cameron Monaghan által alakított főszereplő a jelek szerint újabb bolygókra vándorol majd el, miközben a Birodalom és az általa fizetett fejvadászok folyamatosan a nyomában járnak. Végre a dupla fénykard is feltűnik a sokáig rejtőzködő jedinél, így bizonyára sokan veszik majd kezükbe a kontrollert a játék március 17-i megjelenésekor.

Új előzetest kapott emellett Kojima Hideo titkos projektje is, ami mint kiderült, az elmúlt évek egyik legnagyobb sikerű játéka, a Death Stranding folytatása lesz. A játékban olyan színészek tűnnek majd fel, mint Léa Seydoux, Shioli Kutsuna, valamint Elle Fanning, de persze Norman Reedus és Troy Baker is visszatért a fejlesztők kedvéért. A játék kapcsán egyelőre csak PS5-ös megjelenésről tudni.

Ha mindez nem lenne elég, érkezik még 2023-ban képregény stílusú Hellboy-játék, valamint a Crash-széria is újabb folytatást kap. A verekedős játékok szerelmeseinek érdemes lehet figyelni a Street Fighter 6 június 2-i megjelenésére, emellett a Tekken 8 megjelenésére sem kell már sokat várniuk. És persze ott van a Diablo IV bejelentése is, amiről az alábbi cikkben írtunk.