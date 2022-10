Így kávéznak az űrhajósok mikrogravitációban

TikTok Now: egy az egyben lemásolták a legújabb közösségi oldalt

A Nemzetközi Űrállomáson még az olyan hétköznapi tevékenységek is komolyabb előkészületet igényelnek, mint a reggeli kávéfogyasztás. Hogy miként zajlik egy ilyen egyszerűnek tűnő tevékenység, azt az Európai Űrügynökség olasz asztronautája, Samantha Cristoforetti mutatta most be egy TikTok videóban.

A gyorstalpaló tanulsága szerint a kitöltéssel alapvetően nincs komolyabb probléma, ám egy egyszerű pohárból már lehetetlen meginni a kávét. Itt érdemes megjegyezni, hogy az ISS-en a vizet is zacskóból, szívószállal isszák az asztronauták. Mivel a mikrogravitációs térben ennyire problémás az ivás, a NASA egyike mérnöke létrehozott egy speciális tárolót, amin formájának köszönhetően kapilláris hatás alakul ki iváskor, így az űrhajósok hozzájuthatnak az értékes folyadékhoz.

A speciális eszközt Donald Pettit, a NASA űrhajósa készítette el, miután megunta, hogy zacskóból kell innia a vizet, jegyzi meg a hvg. Az első prototípus után a Mark Weislogel és csapata az amerikai Portlandi Állami Egyetemen elkészítette a terveket, ami alapján 3D-nyomtatással létre is hozták az edényt. Ez az első olyan eszköz, amit a világűrben készítettek és szabadalmaztattak, és amit egyébként bárki megvásárolhat magának.