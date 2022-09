Képet rajzolt magáról egy nagy fehér cápa

Önmagáról rajzolt képet egy nagy fehér az Atlanti-óceánban, írja a Metro. A portál szerint még 2020-ban ruháztak fel GPS-nyomkövetővel a 4 méter hosszú, 650 kilogrammos hím cápát, amelynek ezután minden felszínre történő bukkanását térképen jelölték. Az így kiadott pontokat összekötve pedig egy tökéletes cápaforma jött ki.

Az OCEARCH jótékonysági szervezet 2020. szeptember 12-én Új-Skóciában végzett expedíciója során jelölte meg Bretont, a cápát, aki ezután körbejárta az Egyesült Államok keleti partvidékét. Nevét a gyönyörű Breton-foki-szigetről kapta az állat, ahol elsőként megjelölték. Ez volt az első cápa, amelyet a szervezet Nova Scotia 2020 elnevezésű expedíciójának részeként GPS-szel ruháztak fel. A legutóbb 2022. szeptember 18-án, majd 21-én figyelték meg a Kanada partjainál található Baie de Plaisance partszakaszon.

A kutatók ekkor rádöbbentek, hogy a GPS által 444 nap alatt összegyűjtött pontokat összekapcsolva egy cápa formája jön ki.

Bár tény, hogy Breton paraméterei emberi léptékkel mérve hatalmasnak tűnnek, valójában átlagosak egy kifejlett nagy fehér cápához képest. A világ legnagyobb ragadozóhala ugyanis akár 6 méter hosszúra és több mint 2 tonnásra is megnőhet.

A cápák létfontosságúak az óceánok egészségének megőrzése szempontjából, azonban a halászati ipar és a klímaváltozás együttes hatására a populációk száma egyre csökken. A megmaradt cápák egyre gyakrabban kerülnek kapcsolatba nagyobb emberi populációkkal, mivel az óceánok felmelegedése megváltoztatja eloszlásukat és mozgásukat.

A shark fitted with a GPS tracker drew a shark in the Atlantic. pic.twitter.com/qVbpW4AcgN

— Jeff Barnaby (@tripgore) September 17, 2022