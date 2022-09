Magyar fotós keltette életre a Harry Potter varázslatos gőzösét

Varázslatos fotókon a LEGO kockákból megépített Roxfort Expressz.

A LEGO augusztus 31-én dobta piacra a 76405 cikkszámú, Roxfort Expressz – Gyűjtői kiadás névre hallgató készletét, amiből a J. K. Rowling-féle Varázsvilág legendás gőzmozdonya, egy szeneskocsi, illetve egy három fülkés utaskocsi építhető meg, méghozzá 1:32-es méretarányban.

A szett része továbbá húsz minifigura, amikkel – többek között – megidézhető a Harry Potter-filmek azon emlékezetes pillanata, mikor a három főszereplő először találkozik a nagy kalandjaik előtt. Az 5129 alkatrészből megépíthető végeredmény 26 cm magas, 118 cm hosszú és 20 cm széles, a legós fotóiról híres Lampert Benedek pedig ismét varázslatos képekkel „keltette életre” az elképesztően részletgazdag (de felnőtt gyűjtőknek szánt) építőjátékot.

Benedek évek óta foglalkozik LEGO szettek fotózásával, és ezáltal olyan népszerűségre tett szert, hogy már a dán játékgyártó is felkérte, hogy készítsen a cég számára különleges képeket. A magyar alkotó munkáinak egyik különlegessége, hogy csak minimális digitális utómunkát tartalmaznak, a legtöbb effekt praktikus trükkök alkalmazásával készül. Így volt ez a Roxfort Expressz esetében is, amiről szokás szerint most is készült egy, a színfalak mögé kalauzoló videó.