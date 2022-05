Szuper a Microsoft hibrid laptopja, de nem az átlagembereknek készült

A Microsoft még 2017-ben indította el a Surface Laptop termékcsaládot, aminek az eddig megjelent modelljei főleg a prémium kategóriát erősítették. Nincs ez másképp a viszonylag új Surface Laptop Studio esetében sem, ami az Apple-féle MacBook Prót idéző dizájnnal és a kreatív munkát (is) segítő hibrid kialakítással igyekszik vásárlásra bírni a felhasználókat. A végeredmény több szempontból is dicséretes, ugyanakkor a gépnek akadnak bosszantó hiányosságai, ráadásul a különlegességét adó extra funkciókra csak nagyon kevés felhasználónak van tényleg szüksége.

A Surface Laptop Studio első pillantásra nem tűnik többnek, mint egy újabb kompakt, alumínium házas hordozható gép, de szerencsére a látszat csal. A képernyő speciális zsanérjának és az ennek köszönhetően előhozható eltérő pozícióknak hála egy többfunkciós hibrid eszközt kapunk, amit a teljesen hagyományos felhasználás mellett táblagépként, szimplán szórakozásra alkalmas képernyőként vagy akár alkotásra szánt digitális táblaként is használhatunk.

Microsoft Surface Laptop Studio

Bár a Microsoftnál valószínűleg senki nem ismerné be, de a laptopról ordít, hogy az Apple MacBook széria adta hozzá az inspirációt: magnézium/alumínium ötvözetből készült elegáns ház, lekerekített szélekkel, és bár ez az eszköz vastagabb, mint a konkurencia gépei, de kinyitva is meglehetősen szembetűnőek a hasonlóságok. Belső burkolatba süllyesztett billentyűzet, sötét helyett világos gombokkal, és egy kellően nagy touchpad. Méreteit tekintve egy 323,28 mm x 228,32 mm x 18,94 mm-es laptopról beszélünk, tehát a kialakítás kompakt, 1,8 kilós súllyal, így könnyen hordozható, és nem is foglal túl sok helyet.

A képernyő 14,4 hüvelykes, munkához ideális 3:2-es képaránnyal, 2400 x 1600 pixel felbontású IPS panellel, ami képes a 120 Hz-es képfrissítésre, nem mellesleg érintésérzékeny, és a külön megvásárolható Surface Slim Pen 2-vel is remekül használható. A megjelenítés pazar, a kijelzőre jó ránézni: tökéletes kontraszt, csodás színek, a magas képfrissítésnek hála pedig minden olyan folyékonyan rajzolódik ki, hogy egészen fájdalmas a visszatérés a 60 Hz-es megoldások elé. Legyen szó munkáról vagy filmezésről (vagy akár játékról, de erre még visszatérünk), a látványra nem lehet panasz, ráadásul a hangzás is átlagon felüli, köszönhetően a négy hangsugárzónak (2 subwoofer, 2 tweeter), amiknek hála még Dolby Atmos támogatást is kapunk.

Aminek külön örültünk, hogy a Microsoft nem spórolt a webkamerával, nem a szokványos 720p-s megoldás került a képernyő tetejére, hanem egy 1080p felbontásra képes, kifejezetten éles és szép képet biztosító modul, ami tényleg jól jött az online megbeszélések során. Emellé értelemszerűen megkapjuk az arcfelismerős Windows Hello támogatást is, így a megfelelő beállításokat elvégezve a zárolt képernyőnél többé nem kell jelszóval bajlódni.

A billentyűzet kényelmes, a gombok kellően nagyok és a megtett út is ideális, ugyanakkor pont a klaviatúra a Surface Laptop Studio egyik leggyengébb láncszeme – legalábbis akkor, ha magyar felhasználóként ülünk le mellé. Ebből a gépből ugyanis nem létezik magyar kiosztású verzió, és bár szoftveresen a legtöbb ékezetes betűnk elérhető a megszokott helyeken, az í-nek így sincs gombja, szóval az alapból elérhető Windows 11 lehetőségek mellett meg kell szoknunk az ALT + J és az ALT + I használatát. Persze van aki erre csak legyint, de egy prémium kategóriás (és ennek megfelelő árú) eszköz esetében azért nehezebb lenyelni ezt a békát, főleg annak fényében, hogy a kategória legtöbb konkurensénél ezzel a problémával nem szembesül az ember.

A touchpad mérete ideális, az érintésérzékeny felület hibátlanul működik, rendkívül egyszerű és kényelmes vele a navigálás, pontosan érzékeli a kattintási szándékot és a valamivel bonyolultabb, többujjas gesztusokat is, bónuszként pedig adott a haptikus visszajelzés, aminek hála folyamatosan érezhetjük, hogy a különböző mozdulatainkat miképp olvasta be a rendszer.

Ahol a Microsoft szintén az Apple-t másolta (sajnos), az a csatlakozók területe: nem kapunk mást, csak egy portot a töltőnek, két USB-C-t (Thunderbolt 4) és egy hagyományos 3,5 mm-es fejhallgató/mikrofon kimenetet. Azért ez így elég szűkös, főleg annak fényében, hogy a gyártó az ilyen-olyan alkotókat célozza ezzel a masinával. Egy HDMI és egy kártyaolvasó még bőven elfért volna a gép oldalán, nem véletlen, hogy nemrégiben az almás konkurencia is felhagyott a kifejezetten puritán, mindenféle adapterek beszerzését igénylő portfelhozatallal.

Hardverkonfiguráció terén több választás áll a vásárlók rendelkezésére: processzorból egy négymagos, 11. generációs Intel Core H35 i5-11300H vagy Intel Core H35 i7-11370H közül választhatunk, előbbi mellé csak Intel Iris Xe Graphics grafikus chip jár, míg az utóbbit egy középkategóriás Nvidia GeForce RTX 3050 Ti 4 GB egészíti. Emellé jön még 16 vagy 32 GB LPDDR4x memória, illetve 256 GB, 512 GB, 1 TB vagy 2 TB háttértár egy SSD formájában. Habár munkára már az i5-ös masina is elég, ha valaki grafikai feladatokban, ne adj isten játékban is gondolkodik, annak mindenképpen érdemes az i7-es verzió felé kacsintgatni, lehetőleg 32 GB RAM társaságában.

Azzal persze érdemes tisztában lenni, hogy a Surface Laptop Studio nem egy gamer gép, nem erre tervezték, de azért megbirkózik a legújabb programokkal is – némi kompromisszummal.

Ahhoz, hogy a legmagasabb felbontáson játszunk értékelhető képfrissítéssel még a legerősebb specifikáció is kevés, viszont Full HD-ra visszaváltva egész jó eredményeket érhetünk el. Nekünk például a tesztgépen (i7, 3050 Ti, 16 GB RAM) a kifejezetten jól optimalizált Forza Horizon 5 magas beállítások mellett simán hozta az élvezetes száguldozáshoz szükséges 60 fps-t. Ha pedig ennél többre vágynánk, akkor ott az Xbox Game Pass, ahol már a felhőből is streamelhetünk távoli szervereken futó játékokat.

Ehhez bőven elég a gép hardvere, csupán a megfelelő internetsebességről kell gondoskodni (szerencsére a Wi-Fi 6 például adott ehhez). A hibrid kialakításnak hála, egy kontroller csatlakoztatását követően pedig pillanatok alatt lehet hordozható „konzol” a gépünkből – és ezzel el is érkeztünk a Surface Laptop Studio legkülönlegesebb részéhez.

Nem is olyan kicsi plusz

Ahogy azt már említettük, ez a gép nem sima laptop: a fedlap közepe „megtörhető”, azaz egy speciális zsanérnak hála a képernyő kiemelhető a fedél síkjából, a pozíciója változtatható és akár el is forgatható. Ennek hála a képernyő bedönthető közvetlenül a touchpad felé (ez az úgynevezett stage mód), ami ideális lehet a már említett videójátékozáshoz, de akár filmezéshez is, főleg ha egy repülőn ülünk, de dolgozhatunk is így, hiszen a tapipad továbbra is elérhető, és az érintésérzékeny kijelző is használható a gép vezérlésére. Ezen felül a gép átforgatható táblagép módba is, amikor csak a képernyő a hasznos felület, illetve így kapjuk meg a digitális tábla módot is.

Ilyenkor nagy előny, hogy az összehajtott fedlap befordul a kijelző alá, kicsit megdöntve azt, ami sokkal kényelmesebbé teszi a már említett tollal történő jegyzetelést, esetleg az olyan komolyabb alkotói munkát, mint a digitális rajzolás. Az átforgatható kijelző amúgy jól jöhet egy hagyományos megbeszélés közben is, ugyanis mindössze két mozdulatot követően a velünk szemben ülők felé „hajtható” a képernyő, hogy lássák az általunk megmutatni kívánt grafikákat vagy adatokat.

Amit mindenképpen érdemes kiemelni, hogy a kialakítást, a zsanért és a képernyőt a helyén tartó mágneseket illetően a Microsoft kiváló munkát végzett. Eleve egy stabil és strapabíró laptoppal van dolgunk, de a gép a hibrid módokban sem lötyög, mozog, nem idegesítő: beállítjuk a kívánt pozícióba és gond nélkül használhatjuk. Kérdés persze, hogy kinek lehet erre valójában szüksége.

Nem az átlagfelhasználónak

Vitathatatlan, hogy a Microsoft mérnökei egy ízléses és többfunkciós gépet raktak össze, amit kifejezetten élvezetes volt mindenféle szituációban kihasználni a teszt alatt, de a konklúziónkon ez semmit nem változtat: Surface Laptop Studio egy meglehetősen szűk rétegnek szól. Azoknak, akik egy relatíve erős gépet keresnek, a lehető legjobb kijelzővel, és kiemelten fontos, hogy elérhetők legyenek rajta a digitális rajzolást vagy jegyzetelést lehetővé tévő funkciók.

Ha nem ezek az igényeink, akkor a 650 ezerről induló és (a komponensek fényében) egészen 1,2 millió forintig felkúszó gép egész egyszerűen felesleges és látványos úri muri – már csak azért is, mert a legjobb lehetőségek kihasználásához szükséges, a gépházra mágnessel felpattintható toll még egy külön 35 ezer forintos tétel. Ennyi pénzért (legyen szó akár a legalapabb vagy a legcombosabb kiszerelésről) tucatjával találhatunk jobb teljesítményt nyújtó hordozható gépeket, és bár kétségtelen, hogy az állítható képernyő praktikus, de saját tapasztalatunk alapján csak nagyon kevesen használnák ki annyira, hogy érdemes legyen kicsengetni érte az extra százezreket.