17 éves lányt állítanak bíróság elé abortusz miatt, mert a Facebook kiadta a beszélgetéseit

Törölt üzeneteinkhez is hozzáférhet a Facebook

Miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság júniusban alkotmányellenesnek minősítette az abortuszhoz való jogot, várható volt, hogy hamarosan az első elrettentő példák is megérkeznek a tengerentúlról. Ez a héten meg is történt: egy 17 éves lányt ítéltek el az abortusszal kapcsolatos állítólagos bűncselekményei miatt. A nebraskai rendőrség nyomozásához a Facebook-tulajdonos Meta is hozzájárult, amely olyan adatokat szolgáltatott, amely a bírósági végzés szerint bebizonyította, hogy a lány postai úton rendelt abortusztablettát használt az elvetéléshez, írja a TechCrunch.

A bírósági dokumentumok szerint a helyi bűnüldözők azután kezdtek el nyomozni, hogy jelentés érkezett hozzájuk: egy kiskorú lány halott gyermeket szült meg. Mivel a magzat egy zacskóban volt elásva, a nyomozó nem hitt a boncolási jegyzőkönyvnek, miszerint soha nem volt levegő a tüdejében, és a Metához fordult. A techóriástól azt kérte a közép-amerikai állam rendőrsége, hogy engedjenek betekintést számukra számukra a lány Facebook-üzeneteibe, fotóiba és egyéb adataiba, hogy abból kiderüljön, tényleg halva született a gyermek, vagy megfulladt.

A Meta nem fellebbezett a döntés ellen, simán átadta a dokumentumokat. Ezekből kiderült, hogy abortusztabletta szedéséről beszélgetett egy ismerősével, amely információk alapján a rendőrség házkutatást tartott a család otthonában. Ekkor hat okostelefont és hét laptopot foglaltak le, összesen 24 gigabájtnyi adattal, például internetes előzményekkel és e-mailekkel együtt. A nyomozók azt remélik, hogy a lefoglalt adatok között bizonyítékot találnak az abortusztabletta megrendelésére.

A 17 éves lány ellen felnőttként folyik eljárás több vádpontban: terhesség 20. hete után elvégzett abortusz, engedély nélküli terhességmegszakítás, holttest eltitkolása, valamint hamis bejelentés miatt. A portál szerint a Facebook adatszolgáltatása előtt semmiféle vétség nem merült fel azon kívül, hogy helytelenül tüntették el a magzatot, a fulladásos elmélet a nyomozó rendőrtől származott, és semmi nem bizonyította. A Meta azóta közleményt adott ki az üggyel kapcsolatban, amelyben ezt írták: