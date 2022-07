Itt vannak a Viber nyári újdonságai

A Viber 2021 szeptemberében vezette be itthon a kiterjesztett valóság funkciót, ami idén nyáron 11 tematikus lencsével bővül: a felhasználük láthatják magukat virágokkal vagy tengeri élőlényekkel borítva, leégve a napon, a homokba temetkezve vagy hullámokon szörfözve.

Emellett a hagyományoknak megfelelően most is elérhetővé vált egy vadonatúj matricacsomag, illetve most is elérhető számos digtális üdvözlőkártya, amiket olyan alkalmakkor lehetnek hasznosak, mint a július 17-i emoji világnap, vagy július 30., ami a barátság világnapja.

Érdekesség továbbá, hogy a magyar Viber-felhasználók a szolgáltatás hivatalos magyar csatornáján is megosztották véleményüket a legnépszerűbb hazai üdülőhelyhez, a Balatonhoz kapcsolódó kedvenc időtöltéseikről. Első helyen a vízibiciklizés végzett a szavazatok 35 százalékával, a második a túrázás lett 24 százalékkal, a harmadik pedig a borkóstolás 12 százalékkal. A válaszadók többsége (65%) jobban kedveli a Balaton déli partját, mint az északit, kedvenc ételük a lángos (49%), de nem sokkal maradt le a hekk (43%) sem az első helyről.