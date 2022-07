Megnyitották a föld alatti óvóhelyeket Kínában az extrém meleg miatt

Kelet- és Dél-Kína több városában is hőségriasztást adtak ki: az előrejelzések szerint akár a 40 Celsius-fokot is meghaladhatja a hőmérséklet. A New York Times beszámolója szerint a tetők sok helyen megolvadtak, az utak felrepedtek, és egyes lakosok földalatti óvóhelyeken kerestek menedéket. Az előrejelzések szerint a hőhullám legalább két hétig kitart.

Az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási jelenségek globálisan jelen vannak: San Fransiscóban például kisiklott egy vonat, miután megolvadt a sín, Angliában pedig már olvadó utakra figyelmeztetnek az extrém időjárás hatására.

Észak-Kínát júniusban hetekig tartó hőhullámok érték el, miközben az ország középső és délnyugati részén több millió embert árvizek sújtottak.

E hét elején egy csungkingi múzeum – ahol császári relikviákat tárolnak – közleményben jelezte, hogy be kell zárniuk, mert az extrém meleg miatt a cseréptető egyes részei megolvadtak. A déli Csianghszi tartomány egyik városában az állami televízió egy, a meleg miatt járhatatlanná vált útszakaszt mutatott be, ahol legalább hat centiméteres ívben felfelé görbült a burkolat. Nanjing városában vasárnap óta nyitva állnak a földalatti óvóhelyek is, amelyeket rengeteg lakos vett igénybe. A csengtui és a sanghaji állatkertben az állatoknak görögdinnyeszeleteket és jégkását adtak, hogy átvészeljék az extrém hőhullámot.

A kíméletlen hőség épp akkor sújtja Kínát, amikor országszerte átfogó tesztelési hullámot hirdettek, hogy megfékezzék az omikron variáns és annak mutációinak terjedését.

A meleg az egészségügyi dolgozókat sem kímélte, akik kreatív módszerekhez folyamodtak a védekezés okán. A Suixi Megyei Hagyományos Kínai Orvosi Kórház egészségügyi dolgozói fagyasztott élelmiszert kötöttek a védőruhájukra, miközben a lakosok sorban álltak a koronavírus-tesztekhez. Egy másik, a kínai közösségi médiában terjedő videó tanulsága szerint Henanban egy egészségügyi dolgozó hőgutát kapott, és összeesett, miközben kollégái a tesztkészletek csomagolásaival legyezték.

A túlzott hőséggel összefüggő halálozás 1990 és 2019 között négyszeresére nőtt Kínában, és 2019-ben ez a szám már elérte a 26 800 halálesetet. Az emelkedő hőmérséklet emellett növelte az erdőtüzek veszélyét és elősegítette a dengue-láz terjedését az országban.