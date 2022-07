A Samsung legstrapabíróbb okostelefonja

A Samsung bemutatta az új Galaxy XCover6 Pro okostelefont, amelyet kifejezetten nagy igénybevételre terveztek. A vállalat közleménye szerint az XCover6 Pro könnyű hordozhatósága nagy teljesítménnyel párosul, valamint teljes körű biztonságot és strapabíró időtállóságot biztosít a felhasználók számára. A Galaxy XCover6 Pro-t úgy tervezték, hogy alkalmazkodjon a szélsőséges munkakörülményekhez.

A tartós MIL-STD-810H tanúsítvánnyal, IP68 minősítéssel és Corning Gorilla Glass Victus+ üveggel ellátott készülék ellenáll a zord időjárási körülményeknek, az eséseknek és más, terepmunka esetén felmerülő veszélyeknek.

Továbbá olyan környezetben, ahol például kesztyűre van szükség, vagy ahol a felhasználók esőben használják a készüléket, az Érintésérzékenység beállításaival módosíthatják a képernyő érintési érzékenységét is. A nedves környezetben történő érintésre vonatkozó fejlesztések pedig még inkább megkönnyítik a használatot akár esős, vizes körülmények között is. A masszív építés ellenére a megjelenése elegáns és karcsú. Az XCover6 Pro kevesebb mint tíz milliméter vastag, és dinamikus, 6.6 hüvelykes átmérőjű teljes képernyős kijelzőfelülettel rendelkezik, 120 Hz-es képfrissítési rátával.

A Samsung ígérete szerint az újrahasznosított műanyag felhasználásával és a cserélhető akkumulátorral rendelkező kialakítás lehetővé teszi, hogy a készülék a teljes élettartama alatt megőrizhesse csúcsteljesítményét.

A vállalat a kezdeti, globális bevezetést követően akár öt évig tartó biztonsági frissítéseket és további négy One UI- és operációs rendszerfrissítést is biztosít. A készülék 5G-támogatással érkezik majd a felhasználókhoz, ráadásul a továbbfejlesztett 6nm-es processzornak köszönhetően a munkaidőt is sikerült felgyorsítani a dél-koreai vállalat szerint. Az XCover6 Pro tárhelye is bővíthető lesz SD-kártya segítségével, valamint Wi-Fi 6E 6 GHz-es sávtámogatással is bír. A Galaxy XCover6 Pro oldalán két programozható billentyű érhető el, amelyek testre szabhatók aszerint, hogy a felhasználó milyen speciális funkciókat rendel hozzá az üzleti tevékenység függvényében.

A felhasználók a készüléket a Knox Capture alkalmazás igénybevételével vállalati vonalkódolvasóként, a push-to-talk segítségével pedig walkie-talkie-ként is használhatják, amely mostantól a korábbiaknál nagyobb hangerőteljesítménnyel rendelkezik. A Samsung DeX szolgáltatásának köszönhetően környezettől függetlenül lehetőség nyílik a munkavállalók számára, hogy készüléküket külső kijelzőhöz, billentyűzethez és egérhez csatlakoztassák.