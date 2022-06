Emeletes ágyat kap a turistaosztály egy légitársaságnál

Nem egyszerű napjainkban olyan repülőjáratot találni, amely egyszerre olcsó, mégis kényelmes. Az elmúlt években ugyanis a fapados légitársaságok a viszonylag olcsó repülőjegy mellé a legtöbb dologra extra költségeket kezdtek el felszámolni: az ételért és a plusz poggyászért is a zsebünkbe kell nyúlni. Ezen a mentalitáson változtatna most a világ legbiztonságosabb légitársasága, az Air New Zealand, amely bejelentette, hogy hamarosan már nem csak az elsőosztályon utazók számára lesznek biztosítva a luxuskörülmények.

A légitársaság nyolc új Boeing 787-9 Dreamlinert állít forgalomba 2024-ben, és a meglévő flottáját is új ülőhelyekkel szereli fel. Ez magában foglalja a Business Premier ülőhelyek átalakítását is, amely az ígéretük szerint privátabbá teszik majd az utazást, sőt, olyan lehetőségeket is kínálnak, ahol két utas egymással szemben ülve vacsorázhat együtt. A fejlesztések során azonban nem csak azokra az utasokra gondoltak, akiknek nem számítanak a költségek. Az olcsóbb jegyet vásárló utasok is elsőosztályú körülményekkel találkozhatnak majd.

Az új repülőkre foglalt legolcsóbb ülőhelyek hamarosan ugyanis nagyobb lábteret és több tárolókapacitást kínálnak majd az utasoknak. Emellett a korábbinál másfélszer nagyobb képernyő is kerül majd a háttámlákra, amikhez fülhallgatót is kapnak majd az utasok. A repülőgép fedélzeti szórakoztató rendszeréhez Bluetooth-on keresztül csatlakozhatnak, és akár okostelefonjukról is tudnak majd tartalmakat vetíteni a képernyőre.

Az Air New Zealand legkiemelkedőbb újdonsága mégis az Economy Skynest opció. A légitársaság szerint ez „a világ első alvókabinja az égen”, és bár nem olyan tágas, mint az otthoni ágy, hat utas számára lehetővé teszi a kényelmes pihenést.

Az emeletes ágyakhoz természetesen párna és takaró is jár majd, és ha az utasok erre az opcióra fizetnek be, étel- és italellátást is kapnak. Ugyan a hálókabin nem olyan privát, mint az egyes repülőgépek Business Premier szekciójában kínált fekvőágyak, de már ez is hatalmas lépés. A jegyek száma azonban igencsak korlátozott lesz: a 2024-ben induló egyes járatokon csak hat Skynest jegy lesz elérhető.