Felszállt minden idők legnagyobb szárnyfesztávolságú repülője

Múlt héten imét felszállít minden idők legnagyobb szárnyfesztávolságú repülője – írja az IFLScience. Ez volt a rakéták szállítására tervezett szuperszonikus gép ötödik tesztrepülése. A Stratolaunch 6858 méteres magasságba emelkedett, és közel öt órán át szállt, a művelet során többek között egy új, a gép közepén elhelyezett kiegészítést teszteltek, amelyet hiperszonikus járművek rögzítésére és indítására használnak majd.

Minden idők legnagyobb repülője a szovjet építésű, az ukrajnai háborúban megsemmisült Antonov An-225, azaz a Mirja volt. A Stratolaunch-ot ugyanakkor szárnyfesztávolságban ez a gép sem múlta felül.

A kéttörzsű replülő 117 méter széles.

A Scaled Composites úgy alkotta meg a gépet, hogy képes legyen rakétákat és más nagy tömegű terheket szállítani. A Stratolaunch akár 590 tonnát is elbír, a jövőben két törzse között hordozhatja majd az űrbe induló rakétákat.

Practice makes perfect! Building on the landing gear testing that occurred during the fourth flight test, the team is continuing tests gear operations through mid-air cycling of the system. pic.twitter.com/Kb5jZigx8w

— Stratolaunch (@Stratolaunch) May 4, 2022