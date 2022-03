iPhone 13 Pro utánzat 65 ezerért, vajon megéri?

A Blackview egy hongkongi illetőségű márka, ami kezdetben strapatelefonokkal volt jelen a piacon, mostanra viszont a szélesebb közönségnek szánt mobilok mellett már füleseket, okosórákat és tableteket is gyárt. A cég egyik legújabb üdvöskéje az alsó középkategóriás Blackview A95, aminek a külsejét ugyan egy iPhone ihlette, de a készülék az olcsó androidos mobilok között igyekszik sikert aratni – olykor egészen pofátlan trükkökkel. Teszt következik.

Már rögtön az elején érdemes kiemelni, hogy a Blackview A95 egy nagyjából 65 ezer forintért beszerezhető készülék, tehát nem csúcstelefonról beszélünk, és nem is szabad csodákat várni tőle. Ugyanakkor ebben a szegmensben is elég nagy a tolakodás a vásárlók kegyeiért, és leginkább arra voltam kíváncsi, hogy a hongkongi gyártó mobilja képes-e felvenni a versenyt az olyan márkákkal, mint a Samsung, a Xiaomi vagy éppen a hazánkban is erősödő Realme.

Blackview A95

Ami a külsőt illeti, a gyártónál nem voltak szívbajosak, a dizájnerek egész egyszerűen lemásolták az iPhone 13 Pro külsejét: már pár méterről is nehéz megmondani, hogy nem Apple telefon van az ember kezében. Lekerekített szélek, a hátlapon pedig ott az ikonikus kamerasziget, a készüléket csak az almás logó hiánya, a csepp alakú notch és a szín buktatja le. Nálunk a kék színátmenetes változat járt, de létezik az eszközből nagyon csicsa narancssárga és klasszikus fekete variáns is.

Kézbe véve persze azonnal egyértelmű, hogy ez a telefon nem az Apple istállójából került ki.

Az összeszereléssel ugyan nincs gond, még rendesen megszorongatva sem nyekereg vagy hajlik, de a műanyag keret és a finoman recés, matt kivitelű hátlap azonnal lebuktatja a készüléket – utóbbit személy szerint mondjuk nem bántam, mert ezúttal legalább nem kellett az ujjlenyomatok miatt aggódnom. Ha pedig már keret: felül és alul találunk egy-egy mikrofont, lent az USB-C mellett ott a mono hangszóró, bal szélre kerül a Dual-SIM/MicroSD foglalat, jobb oldalon pedig a hangerőszabályzó és az ujjlenyomat-olvasóval egybegyúrt bekapcsoló gomb található. Hagyományos jack bemenetet viszont ezen a telefonon már egyáltalán nem találunk.

Az első komolyabb sokk a kijelzőnél ért: egy 6,53 hüvelykes IPS LCD panelt kapunk, 720 x 1600 pixeles felbontással, ami így 2022-ben elég kevéske, nem is szép, bár kétségtelen, hogy böngészni, játszani, videókat és fotókat nézni azért így is lehet rajta. Legalábbis beltéren, ugyanis a kijelző fényere olyan harmatos, hogy az utcán, napfény mellett még a kapcsolódó csúszkát maximumra tolva sem nagyon lehet látni semmit a kijelzőn megjelenő tartalmakból.

Hardver szempontjából már egy kicsit jobb a helyzet: a MediaTek Helio P70 nem is új, nem is erős processzor, de egy Mali-G72MP3 grafikus mag jár mellé, illetve 8 GB memória és 128 GB háttértár, és ezek így együtt nemcsak az Android 11-es rendszerrel birkóznak meg, de játszani is lehet a telefonnal. Az Antutu benchmark programban 223352 pontot mértünk, így főleg a 2D-s alkotások futnak normálisan, de még az Asphalt 9 is élvezhetően játszható a telefonon.

Amire készülni kell, hogy csepp- és porállóság nincs, hiányzik az NFC, így ezzel a telefonnal nem fizethetünk a boltban, a Bluetooth csak 4.2, illetve nincs 5G és Wi-Fi 6 sem – nem mintha az utóbbi kettő elvárható lenne ebben a kategóriában. Az aksi 4380 milliamperórás, maximum 15 wattal tölthető vezetéken, és a mobil egyik legpozitívabb tulajdonsága, hogy átlagos használat mellett akár két napig is bírja anélkül, hogy a töltő után kellene nyúlnunk.

Amitől a pofám leszakad

A fentiek alapján talán egyértelmű, hogy – az árához képest – teljesen használható telefonról van szó, viszont a kamerák terén olyat játszott meg a gyártó, amihez foghatóval még nem nagyon találkoztam. Az előlapon van egy 8 megapixeles szelfi kamera, ami alapvetően ellátja a feladatát, de ami a hátlapon történik, az egészen botrányos.

Ahogy azt fentebb már említettük, a Blackview A95 konkrétan lelopta az iPhone 13 Pro kameraszigetét, és igazából nem is ez a felháborító, hanem az, hogy itt szó sincs három kameráról, hiszen a hátlapon valójában egyetlen fotózásra alkalmas modul található, a legfelső, ami egy 20 megapixeles Sony IMX376 szenzort rejt. Hogy mi a másik kettő? Elvileg olyan lencsék, amik kiegészítik az egyetlen kamerát, hogy szebb képeket készítsünk, de fotózni nem lehet velük, szóval azon sem lepődnék meg, ha a marketing ezen része teljes kamu lenne, és csak két díszként funkiconáló modult kapnánk, hogy a készülék hasonlítson az Apple termékére.

Mindez nagyon nagy jóindulattal még megbocsátható lenne, amennyiben a telefon egyetlen hátlapi kamerájával tisztességes képeket lehetne készíteni, de erről sajnos szó sincs. A nappal készített fotók tűrhetőek, de szépnek még nagy túlzással sem nevezhetők, éjszaka pedig teljesen felesleges elővenni a telefont, mert olyan képet nem nagyon fogunk készíteni vele, amit ne törölnénk ki azonnal. Nagyjából ugyanez a helyzet videós fronton is: a maximum Full HD felbontsú videók minősége kritikán aluli, szóval ha valakinek fontos, hogy fotós/videós téren azért valamit tudjon az olcsó telefonja is, annak messziről kerülnie kell ezt a készüléket.

Ajánljuk valakinek?

Ugyan a Blackview A95-nek akadnak olyan tulajdonságai, amik akár pozitívumként is említhetők (a hardver, az üzemidő), de az a helyzet, hogy ennyi pénzért olyan Xiaomi és Realme modellek vannak a piacon, amik mind teljesítményben, mind hardverben túlmutatnak ezen a mobilon – a tavalyi összeállításunk bármelyik készüléke jobb választás, mint a tesztalanyunk. Éppen ezért csakis azoknak mernénk ajánlani ezt a készüléket, akiknek nincsenek nagy igényei (főleg fotózás és teljesítmény terén), és a legfontosabb szempontjuk a vásárlásnál, hogy a lehető legkevesebb pénzért kapjanak olyan okostelefont, ami két méter távolságról már egy menő iPhone-nak tűnik.