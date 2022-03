Az űrből is látni az ukrajnai pusztítást

Február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát – a háborúval kapcsolatos élő közvetítésünket itt érheti el. A konfliktus az űrből is jól megfigyelhető, a műholdak a rombolás mellett a katonai mozgásokat is képesek dokumentálni.

A Maxar Technologies cég által február 28-án közzétett fotón egy Kijev felé haladó katonai konvoj látható Ivankivtól északra. A vállalat szerint a menetoszlop az Antonov-reptértől közel Pribirszkig tart, és 64 kilométer hosszú lehet.

Az alábbi képet szintén a Maxar hozta létre. A felvétel a fehéroroszországi Hilcsika felett készült, az ukrán határtól északra, és egy konvoj, valamint szárazföldi erők láthatóak rajta. Az Ukrajna elleni támadás részben Fehéroroszország felől irányul.

A Planet Labs PBC vállalat az Antonov-repülőteret örökítette meg a pusztítás előtt és után. Az első fotó február 20-án, a második pedig február 28-án született.

A BlackSky a Twitteren tett közzé egy képet, amelyen Csernyihiv városának egyik lángoló üzlete, egy lakberendezési bolt látható. A területet február 28-án érte rakétatámadás. Bár az orosz fél tagadja, hogy lakott területeket támadna, már rengeteg civil áldozata van az inváziónak.

Image collected over #Chernihiv, #Ukraine 12:22 hrs local (UTC+2) today. $BKSY rapid revisit capability & #analytics capture home improvement warehouse Epicentr K ablaze with fields damaged by #fire as #shelling continues in the area. pic.twitter.com/JMEyjsbIuo

— BlackSky (@BlackSky_Inc) February 28, 2022