Bezárt az oldal, ahol ingyen és letöltés nélkül lehetett filmezni

Ismét – úgy tűnik végleg – bezár a hoolywoodi filmgyártók egykori rémálma, a Popcorn Time – számolt be róla a TechCrunch. Az oldal korábban már többször is visszavonulót fújt, az üzemeltetők indoklása szerint viszont most már nem sok létjogosultsága van az egykor virágzó platformnak.

A Popcorn Time ingyenes filmnézést kínált, letöltés nélkül, sok esetben magyar felirattal és egész jó minőségben lehetett rajta filmeket nézni. Még 2014-ben indult el, amikor a streaming nem volt felfutott dolog – ezért is volt vonzó a felhasználóknak, hogy letöltés nélkül, egy kattintással elindíthatták a kiválasztott tartalmakat, köztük aktuális és friss szuperprodukciókat, komplett sorozatokat. Mivel az oldal működése természetesen illegális volt, többször is próbálták bezárni, 2015-ben átmenetileg elsötétült a szolgáltatás. 2016-ban visszatért, majd ismét eltűnt, és újra 2020-ban, a koronavírus-járvány idején támadt fel.

Ahogy az üzemeltetők búcsúzkodó e-mailjei is rávilágít egy Google Trends grafikonnal: 2016 óta egyre kevesebben kerestek rá a Popcorn Time-ra, annak a látogatottsága erősen hanyatlani kezdett. 2020-nál megfigyelhető egy kisebb kiugrás, majd megint ellaposodik a görbe. Arról nem esik szó, hogy a döntés mögött húzódnak-e a hatóságokkal való összetűzések az illegális tartalmak miatt.