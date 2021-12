Ilyen lesz a Huawei hajlítható kijelzős kagylótelefonja

A hajlítható kijelzős okostelefonok piacát jelenleg egyértelműen a Samsung uralja, hiszen a dél-koreai gyártó már több szériát kiadott a Galaxy Z Fold és a Galaxy Z Flip nevű modellekből, de a jelek szerint az utóbbi években küszködő Huawei sem akar lemaradni a konkurencia mögött. A kínai cég az elmúlt években ugyan már készített hajlítható kijelzős mobilokat, de a most leleplezett Huawei P50 Pocket nem a kisebb táblagéppé nyitható irányt követi, hanem a Galaxy Z Fliphez hasonlóan a klasszikus kagylótelefonokat idézi.

A hivatalosan még be nem jelentett készülékről a Harper’s Bazaar kínai kiadása publikált képeket, és a külalakon kívül egyelőre nem sokat tudni a P50 Pocketről. Annyi bizonyos, hogy kívül is lesz képernyő, méghozzá egy kör alakú variáns, a szintén kör alakú kamerasziget alatt, és a fotók tanulsága szerint a kijelző nemcsak a pontos időt és az értesítéseket fogja mutatni, de akár még szelfik készítésében is a tulajdonos segítségére lehet. Hogy a hajlítható kijelzős telefon milyen egyéb tulajdonságokkal fog rendelkezni, az jó eséllyel december 23-án fog kiderülni, hiszen a gyártó ekkor tartja a következő készülékleleplező eseményét.