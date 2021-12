Visszahozhatja az iMac Prót az Apple

Ross Young elemző szerint az Apple következő nagykijelzős iMac Pro számítógépe jövő tavasszal jelenhet meg – írja a MacRumors. Mivel a cupertinói cég rendszerint tart valamilyen eseményt ebben az évszakban, vélhetően az éves nagy tavaszi eventen kerülhet sor az új all-in-one eszköz bejelentésére.

Az eddigi iparági pletykák szerint az eszköz egy 120 hertzes képfrissítéssel megáldott mini LED kijelzőt kap, és a nemrég bemutatott M1 Pro vagy M1 Max chip kerülhet bele.

Az Apple március elején jelentette be, hogy leállítja a 2017-ben megjelent asztali számítógép gyártását, csak a készleten elérhető példányok vásárolhatók meg. Átrendeződés is történt az almás cég számítógépeinek portfóliójában, április végén megjelent a 24 hüvelykes iMac, szintén a már házon belül tervezett M1 processzorral, vadiúj formatervvel. Vélhetően ezt követi majd az új iMac Pro külseje is, 27 hüvelykes méretben.