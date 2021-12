Laptop és monitor extrákkal: így lesz stílusos a munka otthon (x)

Manapság teljesen átalakult az életünk, sok esetben otthon tanulunk és dolgozunk, másoknál ugyanez hibrid módon működik. Az eszközeinket sokszor hordozzuk az otthon és a munkahely között, így sokféle igénynek kell megfelelniük. Kulcsfontosságúvá vált, hogy egyetlen, sokoldalú eszközt tudjunk használni a legkülönfélébb célokra. Ezzel nemcsak a notebook-ok terén vagyunk így, hanem a monitoroknál is, ha nemcsak munkára, hanem játékra is szeretnénk használni. Ezekre az igényekre adnak választ a HUAWEI notebook-jai és monitorjai, miközben a telefonokkal együtt stabil ökoszisztémát alkotnak, így egy érintéssel mozgathatjuk a tartalmakat az eszközök között.

Egy helyről mindenkinek

Nézzük, milyen modellek is érhetőek el mostanában a boltokban! A MateBook D15 sorozat tagjai kiválóak a belépő szintre, hiszen elérhető ár mellett kifejezetten megbízható és sokrétű eszközöket kapunk. A 15,6 hüvelykes, full HD kijelzők matt felületkezelést kaptak, hogy munka közben ne csillogjon be a környezeti fény, valamint erős, Intel Core i3 processzorral van felszerelve. A háttértár már villámgyors SSD, így elfelejthetjük a hangos, néha kellemetlenül belassuló merevlemezeket.

A család királya viszont egyértelműen a MateBook X Pro, amely egy hihetetlenül könnyed, de mégis erős fémes borításban 3K felbontású, extra-vékony kávás kijelzővel rendelkezik és az sRGB színskála 100 százalékos megjelenítésére képes. Így akár hordozható profi grafikus munkaállomásként is megállja a helyét, de ugyanígy az üzleti és szórakoztató funkciók mindegyikére kiválóan alkalmas. A “galaktikus szürke” és az egyedi “smaragdzöld” fémborítás pedig garantáltan elámít majd minden résztvevőt egy megbeszélésen vagy előadáson.

Szép család a gépcsalád

A HUAWEI eszközök egyik előnye, hogy stabil ökoszisztémát alkotnak, amely kiemelkedően gyors kapcsolatot biztosít a készülékeink között bármiféle erőfeszítés nélkül. Egyetlen érintéssel tükrözhetjük például a telefonunk képernyőjét a HUAWEI MateView monitorra, így asztali formátumban tudjuk megtekinteni, és szerkeszteni a mobilon lévő tartalmakat, így a munkában is hasznos társunk lehet. A 3:2-es képarányának és 94%-os kijelző-test arányának köszönhetően sokkal több tartalmat képes megjeleníteni a hagyományos képernyőkhöz képest, így jobb felhasználói élményben lehet részünk és kevesebb görgetésre van szükség.

Egyre fontosabb ugyanakkor, hogy eszközeink már ne csak a praktikumot szolgálják, hanem az otthonunk díszítőelemei is legyenek. Különösen igaz ez a nagyobb méretű készülékekre, amelyek már megjelenésükkel magukra vonzzák a tekintetet. A MateView elegáns, polírozott fémháza nemcsak a hardver megbízhatóságát, de a prémium anyagminőség érzetét is fokozza, letisztult kialakítása révén pedig stílusos munkakörnyezetet teremthetünk akár otthon, akár az irodában.

Ha viszont a munka mellett játékra is szeretnénk használni a monitorunkat, a MateView GT 34” lehet jelentheti a megoldást, amelynek megtervezésekor a gamer felhasználók igényeit is szem előtt tartotta a gyártó. A 34 inches ívelt monitor ultraszéles, 21:9-es aránnyal rendelkezik, ami valóban kitölti a látóteret és magával ragadó látványt nyújt. Ezt tovább fokozza a magas képfrissítési arány is, amely játék közben gyors képmozgást biztosít. A kategóriájában kiemelkedő, HDR 10-es megjelenítés arról gondoskodik, hogy a hagyományos monitorokhoz képest sokkal szebb részletgazdagabb képet kapjunk. A monitorhoz tartozó kettős 5W-os soundbar pedig intelligens hang algoritmussal nyújt elképesztő hangzást, amely növeli a felhasználói élményt, legyen szó játékról, vagy zenei és videós tartalmakról.