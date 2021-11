Az Apple felfüggesztette az eladásokat Törökországban a líra mélyzuhanása miatt

Az Apple rátenyerelt a szünet gombra Törökországban, miután történelmi mélypontra zuhant a török líra – számolt be róla a Reuters. A cupertinói cég török webshopját szerda óta csak böngészni lehet, és a helyi Apple üzletekben is átmenetileg leállt az értékesítés.

Az országban így jelen pillanatban nem tudnak többek közt iPhone-okat és más almás elektronikai eszközöket vásárolni az emberek. Az átmeneti intézkedés oka az lehet, hogy az Apple termékeinek árai Törökországban 10 százalék környékén lettek alacsonyabbak, mint az amerikai fogyasztói árak. Amíg az átváltási árfolyam nem stabilizálódik, szünetel az értékesítés, utána pedig megemelt árakkal folytatódhat tovább a vásárlás. A szüneteltetés előtt sokan egyenesen befektetési célból próbáltak minél többet felvásárolni az eszközökből, mivel az elektronikai kütyük viszonylag értékállók.

A líra árfolyama idén összesen 43 százalékot esett, csak ezen a héten pedig 22 százalékot gyengült. A zuhanás évek óta tart, most csak újabb fejezetéhez érkezett a konstans devizaválság. Emögött az elsődleges szempont továbbra is a török monetáris politika, az utóbbi hónapokban 15 százalékra vágták a kamatot 20 százalékos infláció mellett. A múlt héten is csökkentették a kamatot – emlékeztet a Portfolio.hu.

A török államfő, Recep Tayyip Erdogan hétfőn kiállt az alacsony kamatok politikája mellett, ezért kaphatott lendületet a mostani gyengülés.