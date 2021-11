Így értesíti az Apple a fenyegetett felhasználókat

Az Apple keresetet nyújtott be az NSO Group és anyavállalata ellen, mert felelősségre akarja vonni az Apple-felhasználókat érintő megfigyelésekért – közölte a cég kedden. A cupertinói cég ezután kitér arra is, hogy a további visszaélések megelőzése érdekében arra törekszenek, hogy a hazánkban is bevetetett Pegasus kémszoftvert fejlesztő izraeli NSO Group egyáltalán ne használhassa az Apple-termékeit, beleértve a szoftvereket, a szolgáltatásokat és a készülékeket is.

A cég a bejelentéssel együtt új bejegyzést tett közzé, amiben részletezi azt is, hogyan fogja figyelmeztetni felhasználóit a fenyegetésekre. Ha az Apple államilag támogatott támadások mintázatát mutató tevékenységet észlel, két módon értesíti a célponttá vált felhasználókat:

A felhasználó appleid.apple.com webhelyre való belépése után az oldal tetején megjelenik egy Threat Notification elnevezésű értesítés. Az Apple egy e-mailt és egy iMessage-értesítést küld a felhasználó Apple ID azonosítójához társított e-mail-címekre és telefonszámokra.

Ezek az értesítések további lépéseket is megjelölnek, amelyeket az értesített felhasználók az eszközeik védelme érdekében megtehetnek. Tökéletes rendszer természetesen nincs az államilag támogatott támadások detektálására, mivel azok rendkívül fejlettek, és folyamatosan változnak. Ezért előfordulhatnak téves riasztások, vagy fel nem fedezett támadások – jegyzi meg az Apple a bejegyzésben.

A felhasználóknak az alábbiakat tanácsolják, hogy kevesebb eséllyel sikerüljön feltörni a mobiljukat: