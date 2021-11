Egy NAS-sal akár még a Google Fotók is kiváltható

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben már részletesebben is írtunk, egy jó NAS (Network Attached Storage – hálózati adattároló) kényelmesebbé teheti az ember életét, ugyanakkor egy ilyen eszköz nem csak arra használható, hogy egyszerűbb legyen kezelni az internetről letöltött tartalmakat – akár az olyan tárhelyszolgáltatások alternatívája is lehet, mint a Google Fotók.

Az általunk is tesztelt DiskStation DS720+ gyártója, a Synology nyáron tette elérhetővé minden felhasználója számára a DSM 7.0-t, és az új operációs rendszerben a fejlesztők egyesítették a Photo Station és a Moments szolgáltatásokat, ami azóta Synology Photos néven érhető el. Az új program lényegében egy minden egyben szolgáltatás, ami az átlag felhasználók és a profi fotósok számára is tartalmazza a fényképek hatékony kezeléséhez szükséges olyan funkciókat, amik segítségével csoportosíthatók, szűrhetők, rendszerezhetők és megoszthatók a fényképek.

Visszatérve kicsit a Google Fotókra: májusban mi is beszámoltunk arról, hogy a Google megszüntette a szolgáltatás ingyenes korlátlan tárhelyhasználatát, tehát a butított és jó minőségű képek/videók egyaránt beleszámítanak a Google-fiók díjmentes, 15 GB-os tárhelyébe. Ha pedig betelik a tárhely, akkor csak extra Google Drive tárhely vásárlásával biztosítható, hogy a jövőben például az okostelefonunkról minden fénykép felkerülhessen a felhőbe. Ha valaki nem kíván ezért fizetni (vagy nem akarja a Google-re bízni a fotóit), annak lehet alternatíva egy NAS és a Synology Photos, hiszen így nemcsak a tárhely garantált, de számos remek funkció is.

Szűrés, tallózás, megosztás, feltöltés

A hálózati adattárolón lévő képek tallózhatók például időrend vagy mappaszerkezet szerint, ezek között bármikor könnyedén lehet váltani, a fotók pedig több paraméter szerint szűrhetők, akár dátum, a fényképezőgép típusa vagy lencséje alapján is. Megoldható, hogy a NAS-hoz tartozó összes fióknak saját fényképtára legyen, így akár több személy is használhatja a rendszert, de létezik megosztott tárhely lehetőség is, amikor mindenki látja az összes feltöltött képet – ez főleg akkor jó, ha nem privát célból, hanem munkára használjuk a szolgáltatást.

A feltöltött fotók rendszerezhetők albumok segítségével is: a Synology Photos például lehetővé teszi, hogy az alapfájlok megkettőzése nélkül különböző albumokba címkézzük a fényképeket. Az automatikusan előállított albumoknál pedig adott a lehetőség a különböző csoportosítási szempontok szerinti tallózásra, pl. arcfelismerés, földrajzi hely, címkék, fájltípusok és a feltöltés dátuma alapján. Adott továbbá a feltételes albumok funkció, ahol egyéni feltételek állíthatók be, és a rendszer ezek alapján valós időben csoportosítja a megfelelő képeket és videókat. Nem maradt ki továbbá az Egyéni albumok lehetősége sem, amikor tetszőleges mappából jelölhetők ki fényképek és videók, hogy a felhasználó könnyen elérhető gyűjteményeket hozhasson létre.

A Google Fotók nagy előnye, hogy könnyedén megoszthatók a felvételeink másokkal, de ebben a Synology Photos sem vall szégyent. A fájlhozzáférés korlátozásával például biztonságosan megoszthatók a fényképek a NAS többi felhasználójával, vagy bárki mással. Létrehozhatók megosztási hivatkozások, de arra is van lehetőség, hogy a a kiválasztott albumok megtekinthetők legyenek bármilyen böngészőben. Minden hivatkozáshoz jelszó vagy lejárati dátum állítható be, és minden megosztott albumnál egyedileg testre szabhatók az adatvédelmi beállítások.

Végezetül nem szabad elfelejteni, hogy a Synology Photos is működhet olyan egyszerűen, mint a Google Fotók, azaz a mobillal lőtt fotókról szépen készíthető biztonsági mentés, ami egy nagy vállalat szerverei helyett a saját meghajtónkra kerül. Androidon és iOS-en is szinkronizálható az összes kép a Synology NAS rendszerrel, így akár tárhely is felszabadítható a telefonon, anélkül, hogy azon kellene gondolkodni, milyen fotót vagy videót töröljünk a készülékről.