Itt egy újabb „anti-Google” kereső, de a piaci esélyei visszafogottak

Ha internetes keresőről van szó, nem csak a Google létezik a világon. Igaz, mára annyira nagyra nőtt, hogy úgy tűnhet, nincs más alternatíva. Hiába figyeltek fel a netezők az elmúlt években több keresőmotorra is, egyelőre megdönthetetlennek tűnik a Google-uralom.

A Google kereső évek óta egyeduralkodóként határozza meg, hogyan gondolkodik milliárdnyi internetező a tényekről és adatokról, akik a kérdéseikre keresett válaszokat a találati listában megjelenő, tömör tényrészletek formájában láthatják. Egészen pontosan a világon lefuttatott összes internetes keresés 91,66 százaléka a Google-ben történik.

Ám a legnépszerűbb keresőn túl is van élet, a You.com nevű cég például egy egészen friss megközelítéssel kínál módot arra, hogy az emberek a weben navigálhassanak. A you.com kereső tavaly decemberben kezdett el regisztrációkat fogadni korai hozzáférésű állapotban, idén novemberben pedig megnyílt a nyilvános béta, így már bárki használhatja. A szolgáltatás nem kevesebbet ígér, minthogy a felhasználók az adatvédelmet szem előtt tartva különféle beállításokkal személyre szabhatják a böngészési élményt, továbbá adott a garancia, hogy az adataink sosem kerülnek hirdetőkhöz, illetve nem is követnek a neten.

A You.com Richard Socher, a Salesforce korábbi tudósának ötlete, akinek nem titkolt célja, hogy szembemenjen a Google modelljével, és ne az adatgyűjtésre és hirdetésekre alapozza cége működését. A kereső kétféleképpen használható: a személyes módban egyedi preferenciákat adhatunk meg egy felhasználói fiók készítése után, amiben naplózhatjuk a „sikertelen” kereséseket is, ezekről visszajelzéseket kaphat a cég a termék fejlesztése céljából. Privát módban pedig semmit nem rögzít a szolgáltatás.

Socher elmondása szerint számos oka volt, hogy a társalapítókkal egy vadiúj keresőt készítsenek: egyszerűen túl sok információ érhető el a neten, és senki sem tudja mindet feldolgozni. A netezők pedig hiába találják meg ezeket, nem lehet tudni, mennyire pontos és megbízható dolgokat találnak. Emellett az évek során egyre fontosabbá vált az adatvédelem kérdése, hogy mennyi személyes keresési információnkat kell átadnunk az ingyenes keresés kényelméért cserébe. Socher úgy hiszi, mesterséges intelligencia segítségével építhető egy kifejezetten felhasználó-központú eszköz. A szolgáltatás alatt egy fejlett természetes nyelvfeldolgozó algoritmus dolgozik, ami a keresett kulcsszavakra előássa a releváns találatokat az internetről, többféle faktor alapján.

A szakember szerint elképzelhető, hogy egyszerre legyen bevétel, mégis megbízzanak az emberek a termékben. Ehhez már megvan a hátszél: a cég 20 millió dolláros magvető befektetést kapott Marc Benioff alapjától, a Time Venturestól – aki korábban Socher főnöke volt a Salesforce-nál –, valamint más angyalbefektetőktől.

De még miben más?

A You nem a Google-ban vagy a Bingben megszokott vertikális elrendezésben jeleníti meg a találatokat, hanem horizontális kártyás megjelenítést használ, források szerint rendezve. Socher ezt azzal magyarázza, hogy az elmúlt 20 évben ettől nem igazán tértek el a keresők, a függőleges kialakítás sokszor túlzsúfoltan hathat a hirdetések miatt, ők pedig valami teljesen mást szerettek volna. A névválasztás is a kereső jellegzetességére utal.

Hűek vagyunk a nevünkhöz. Ez tényleg rólad szól. Választhatsz és mondhatod, hogy mondjuk többet akarod látni a találati listában a Redditet, vagy kevesebbet szeretnél belőle

– magyarázza a koncepciót Socher.

A szortírozás az olyan meghatározóbb forrásokkal is működik, mint a Wikipédia, a Twitter, az Amazon, a LinkedIn vagy a nagyobb híroldalak, ezeket Apps gyűjtőnéven jeleníti meg a felület. Persze a választás szabadságába az is beletartozik, hogy a netezőnek nem muszáj élnie a választás lehetőségével, továbbra is maradhat a keresőmotor által feldobott mindenféle webes találatnál. A keresőt elsősorban adatvédelmi okok miatt választók pedig használhatják az inkognitó módot, ami az IP-címüket is elrejti.

A találati listán így külön doboz van a Redditnek, a Mediumnak, a Yelpnek és a többi appnak. A felhasználó meg is adhatja, mik a kedvenc forrásai, vagy honnan szeretne kevesebb tartalmat látni egy-egy keresésre, ennek érdekében „fel” és „le” szavazatokat nyomhat. A videók esetében különösen gyorsítja a megfelelő tartalom kiválasztását, hogy meg se kell nyitnunk a kapott találatot, mivel rögtön előnézetet láthatunk, ha adott kártyára húzzuk a kurzort.

Ez a fajta elrendezés egyben arra bátorítja a netezőt, hogy ne csak a találati lista első pár ajánlását nézze meg (ahogy a Google-ban), hanem tágabban fedezze fel a lehetséges releváns tartalmakat. Viszont ez kontraproduktív is lehet, mivel nehezebben vezeti el a szemet a lényegesebb találatokhoz, ha egy konkrét téma iránt érdeklődünk. Tapasztalataink szerint a You-n történő kereséshez nehéz hozzászokni, főleg, ha gyorsan akarunk valamit megtalálni, és még olyan alapfunkciók is hiányoznak, mint például a dátum szerinti szűrés – ez valamikor a jövőben érkezik.

Hogy hirdetések nélkül miként fog pénzt hozni a kereső, arról egyelőre nem szól a fáma, a hivatalos kommunikáció szerint a fejlesztők később fókuszálnak erre a kérdésre. Valószínűleg egy ponton megérkeznek a hirdetések valamilyen formában, de azok nem fogják teleszemetelni a találatokat, és nem a felhasználói adatok alapján jelennek meg – állítják az ötletgazdák. A You.com előnye viszont, hogy tényleg nem kíván hasonlítani a Google-ra sem megjelenésében, sem működési alapelveiben. Ez a megközelítés nem mindenkinek jön be, de valóban érdekes és új megközelítést hoz a keresőpiacra.

Előreúszott a kacsa

Ugyanakkor nem a You.com az egyetlen Google-alternatíva, ami figyelmet kapott a közelmúltban. Brodie Clark, ausztráliai SEO szakember októberben a Twitteren tett közzé szavazást arról, hogy követői szerint melyik alternatív kereső lehet a Google legígéretesebb versenytársa az elkövetkező 10 évben. A válaszadók 45 százaléka jelölte meg a DuckDuckGót, amit 37,1 százalékkal követ a Microsoft Bing, majd 12,8 százalékkal a Brave – jelenleg úgy tűnik, ezek a legismertebb nevek a netezők körében. Ha már statisztikák, a StatCounter friss októberi adatai jól mutatják, mennyire fölényesen vezet az Alphabet talán legfontosabb terméke: a keresők piacán a Google 91,66 százalékos részesedéssel vezet, ezt követi 2,74 százalékkal a Bing – ritka, hogy ilyen óriási szakadék legyen az első és a második helyezett közt bármilyen piaci tortán. Harmadik helyen a Baidu (1,91 százalék), a Yahoo (1,5 százalék), a Yandex (0,96 százalék), majd a DuckDuckGo (0,6 százalék) található.

Utóbbi azért különösen érdekes, mert egy fiatal szolgáltatásról van szó. 2021 elején látványosan kilőtt a DuckDuckGo látogatottsága, ami 2020-ban 62 százalékos növekedést produkált. A „kacsás kereső” fő vonzerejét az adja, hogy nem épít profilt a netező aktivitásai alapján, tehát nem figyeli, hogy milyen oldalakat látogatott meg korábban, mindenkinek ugyanazokat a tartalmakat jeleníti meg. A 2008-ban indított kereső meglehetősen lassan tudott hízni az elmúlt évtizedben, 2020-ban viszont masszív felfutásnak indult.

Idén januárban kezdett látszódni ennek a gyümölcse, épp abban az időszakban, amikor a Signal csevegő is kilőtt: három hét alatt sikerült elérni az egy nap alatt indított 100 millió keresést, az év elején mért 90 millióról. A cég szerint ez annak tudható be, hogy a netezőknek egyre fontosabb az adataik biztonsága, és hogy ne célozzák őket politikai hirdetésekkel. Hazánkban viszont egyelőre még nagyon kevesen használják.

A Microsoft-féle Bing annyival különbözik a mezőny többi versenyzőjétől, hogy a redmondi óriásnak sokkal több erőforrása van fejleszteni a termékét, ami több korábbi keresőmotorból (MSN Search, Windows Live Search) nőtte ki magát az idők során. A Microsoft és a Google közt egyébként folyamatosan megy a csörte. Az Alphabet jogásza legutóbb egy uniós antitröszt-per során hozta fel, hogy a Microsoft Bing leggyakrabban keresett kifejezése a „Google”, ezzel próbálva alátámasztani, hogy az emberek szabad akaratukból használják a Google-t, nem azért, mert rájuk erőltetik.

Az Európai Bizottság előtt lévő ügy azzal vádolja a Google-t, hogy az Android operációs rendszer készítőjeként visszaél a pozíciójával. A hatóságok szerint a cégnek fel kellene hagynia azon gyakorlatával, hogy a mobilgyártóknak előírja a Chrome böngésző és a Google kereső előre telepítését az androidos telefonokra. A Google szerint viszont, ha nem így lenne, az emberek akkor is az ő keresőjüket használnák.

Legyőzni egyelőre lehetetlennek tűnik

Az arányokat látva persze nem az a kérdés, hogy egy alternatív kereső képes lesz-e megdönteni a Google-t, sokkal inkább az, hogy egyáltalán megközelíthető-e a piacvezető. Ez jó ideje foglalkoztatja az Egyesült Államokat és az Európai Uniót is, a túlságosan nagyra nőtt cégnek ezeken a piacokon ugyanis egyértelmű monopolhelyzete van, amire ráerősítenek a saját gyakorlatai. A felhasználók nagy része jó eséllyel azért sem hallott még a DuckDuckGóról, a StartPage-ről vagy a Qwantról, mert a Google-t készen kapják minden létező eszközükön. Különös fricska, hogy még a Microsoft egyes eszközein is a Google az alapértelmezett kereső, nem a Bing.

Socher szerint épp az antitröszt-perek miatt jó az időzítés az alternatív keresők számára, mivel gyengülni látszik a felhasználók Google-lal szembeni bizalma. Ettől függetlenül jelenleg lehetetlen tűnik a Google megdöntése, viszont jól látszik, hogy egyre jobban kibontakoznak az adatvédelmi fókuszú alternatív keresők. Hogy a versenyben mennyire lesz életképes a legfiatalabb You.com, azt egyelőre nem tudni, ugyanakkor az új szolgáltatás friss ötletei is rávilágítanak arra, mennyire őrült dolog, hogy a Google-nak ilyen hosszú ideje tart az ennyire erős és megkérdőjelezhetetlen dominanciája a keresők piacán.