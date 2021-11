Az Arcane viharként tarolta le a filmipart (X)

A Riot Games animációs sorozata még a legnagyobb kétkedőket is meg tudta lepni. Neked is érdemes belenézni a sorozatba, amely 38 országban tört fel a Netflix első helyére!

Fordult a kocka és a történetmesélés művészete még változatosabb lett. Manapság már a videójátékok inspirálják a filmkészítőket, zeneszerzőket, írókat. A Riot Games legújabb animációs sorozata, az Arcane, mely az említett vállalat játékán, a League of Legendsen alapszik, a legjobb példa erre. Tehetséges írók, zeneszerzők és művészek közös munkájának hála a Riot Games ezzel a sorozattal egy újabb iparban vetette meg a lábát.

Gamereknek és nem gamereknek is tartogat valamit az Arcane

A november 7-én megjelent Arcane rabul ejtette a közönséget az egész világon. A sorozat főszereplői, Vi, Jinx, Caitlyn, Jayce és Viktor olyan eszmékért harcolnak, amivel a néző könnyen tud azonosulni. A család védelme, mások megsegítése, a szegénység és a korrupció felszámolása. Az Arcane a Riot Games történetmesélésének következő fejezete, melynek múltja egészen 2009-ig, a League of Legends megjelenéséig nyúlik vissza, manapság pedig már több kitalált univerzumban, számos platformon gyűrűznek az események.

Glokális indulás

Vi és Jinx Budapesten is tiszteletüket tették, egy elképesztő falfestmény jelent meg a városban, a II. kerületi Lövőház utcában, és még a világ számos pontján készült valami egyedivel a Riot, például üzlethelyiségekkel, melyek a játék világába engedtek bepillantást. Továbbá a LoL és az Arcane néhány ismert karaktere, mint Jinx, más játékok univerzumai között is utazott, így megjelent a PUBG: Mobile-ban és a Fortnite-ban is.

Játék határok nélkül

A különböző játékuniverzumok és iparok közötti közlekedés azonban nem újkeletű a Riot Games számára. Ezen a nyáron elindult a Riot Music, mely egy csoportba foglalta a három játék karakterekből álló bandát, amiket eddig életre hívott a Riot Games. A kpop csajbanda, a K/DA az ELLE Singapore címlapjára is eljutott, a Pentakill nevű metálzenekar pedig harmadik albumát adta ki 2021-ben, és egy virtuális koncertet is tartottak.

Mi jöhet még ezután?

Virtuális karaktereket elhozni a való életbe csak az érme egyik oldala. A méltán híres Imagine Dragons az Arcane digitális világába is beköltözött. A League of Legends e-sport világbajnokság kiemelkedő játékosai is évről évre visszatérő szereplők a Riot által kiadott zenei videókban.

Akár gamer vagy, akár nem, ne hagyd ki az Arcane izgalmas, magával ragadó történetét. A sorozat első 6 epizódja már elérhető a Netflix kínálatában, az utolsó három rész pedig november 20-án jelenik meg!