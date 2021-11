Az App Store-on keresztül érkeznek iOS-re a Netflix mobiljátékai

A való világban is megrendezik a Squid Game-et

November 3. óta Magyarországon is elérhetők az első olyan videójátékok, amiket mindenféle extra költség nélkül kipróbálhatnak az élő Netflix előfizetéssel rendelkező felhasználók – már amennyiben rendelkeznek Android operációs rendszert futtató okostelefonnal vagy táblagéppel. A bejelentéskor annyit lehetett tudni, hogy valamikor az iOS-es készülékek használóinak is megérkezik a Netflix Games, de pontos dátumot nem említett a cég.

Belsős információk szerint a streaming szolgáltató már az androidos verzióval előrevetítette, milyen módon fog megfelelni az Apple szigorúbb előírásainak. A Netflix Games jelenleg nem egy all-in-one felhős streamingszolgáltatás. Az androidos felhasználók a Netflix alkalmazáson keresztül böngészhetnek a játékok között, az app a felhasználót végül átirányítja a Google Play Áruházba, ahonnan telepítheti a kiválasztott programot, amit utána már az appból is futtathat.

Hasonló megközelítés érvényesülhet az iOS esetében is a Bloomberg szerzője, Mark Gurman szerint. A Netflix különálló appként adja majd ki játékait az App Store-ban, amiket a játékosok a Netflix appban elindíthatnak. De nem minden program lesz letölthető, vagy játszható az alkalmazáson belül.

Gurman szerint ugyan működhet ez a megoldás, de nem a legszerencsésebb, hiszen úgy kéne működnie a dolognak, mint a sorozatok esetében: az előfizetőnek a lenne a legkényelmesebb, ha minden lépést a Netflix appon belül végezhetne el. A Netflix szolgáltatása jelenleg nem felhőalapú, és ha komoly ambíciókat dédelget a cég, ezen változtatnia kell. Más kérdés, hogy a felhőalapú áthelyezés iOS-en is lehetséges-e, attól függ, hogy az Apple módosítja-e az App Store szabályait. Az Apple ugyanis nem engedi külső feleknek, hogy all-in-one játékszolgáltatásokat indítsanak, ez nehezítette meg az Xbox Cloud Gaming, az Nvidia GeForce Now és Google Stadia indulását is iOS-en.

Egyelőre nem túl széles a kínálat sem, kezdésnek öt játék érhető el az előfizetőknek Androidon. Hogy iOS-en mikor indul a szolgáltatást, azt továbbra sem tudni.