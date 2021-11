Hasznos funkció jött a Google Térkép magyar felhasználóinak

A jövőnket érintő izgalmas újdonságokat jelentett be a Google

A Google Trends szerint Magyarországon is megnőtt az érdeklődés a kerékpárok iránt az utóbbi esztendőkben. A keresőcég erre az igényre reagálva hazánkban is elérhetővé teszi a biciklis útvonaltervezést a Google Térképben, aminek segítségével követhetjük az adott útvonalra vonatkozó navigációs utasításokat, kiválaszthatjuk a megfelelő útvonalat és az útfelület típusát is.

Az útvonaltervezés mellett a felhasználóknak lehetőségük nyílik rá, hogy megismerjék az egyes zónákban, városokban vagy régiókban elérhető kerékpárutakat, majd válasszanak azok közül.

A kerékpáros útvonaltervezés indításához egyszerűen válassza a kerékpár ikont a Google Térkép útvonalkeresőjében.

Mivel a kerékpározási szokások változnak, különösen a világjárvány miatt, a Google Térkép információi folyamatosan frissülnek. A keresőcég az új funkció bevezetésén Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztossal dolgozott együtt, rendelkezésre bocsátotta a magyarországi kerékpáros útvonalakra vonatkozó legfrissebb adatokat.

Közel 3 éves előkészület után a mai naptól végre elindul Magyarországon is a Google Térképén a kerékpáros útvonaltervezés, melyhez az adatbázist a Magyar Közút és Budapest Közút szolgáltatta. A környező országok közül egyedül Ausztriában működik ez a funkció

– mondta el a kormánybiztos. Hozzátette, hogy szükség van a kerékpárral közlekedők tapasztalataira, tesztelésére is, ehhez várják a visszajelzéseket a kerekparutvonal@kozut.hu címre.

Mivel ez a funkció a Google Térképen belül közvetlenül az autós útvonaltervezés mellett jelenik meg, reméljük, hogy a magyaroknak elsőként a kerékpározás jut eszébe, és így egyre több embert fog arra bátorítani, hogy kerékpárt használjanak munkábajáráshoz vagy szabadidejükben

– mondta Bíró Pál, a Google magyarországi vezetője.