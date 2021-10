A Boston Dynamics általunk is szemrevételezett Spot nevű robotkutyája mintha két párhuzamos valóságban létezne. Az egyikben a sötét jövő ijesztő hírnöke, a másikban mindenféle furcsa dolgot művel, mondjuk ugrókötelezik. Vagy táncol (nak), nem is akárhogyan: most éppen a The Rolling Stones – Start Me Up című dalára, amiből természetesen „Spot Me Up” lett.

Őrület, amikor az ember azt hinné, hogy a cég már nem tudja hova fokozni a robotos videóit, akkor jön ez. Beszéljen magáért a parádés felvétel: