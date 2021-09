A Fortnite fejlesztőjének javára ítélt a bíróság az Apple-lel szemben

Döntés született az Epic Games és az Apple közti csörte ügyében – számolt be róla a New York Times. A bíróság arra jutott, hogy az almás cég nem kényszerítheti rá a fejlesztőket az alkalmazásokon belüli vásárlások App Store-on keresztüli lebonyolítására. A fejlesztőknek lehetőségük lesz arra, hogy büntetés nélkül megkerüljék az akár 30 százalékos díjat, amit az Apple lecsippent tőlük a bevételek után.

Yvonne Gonzalez Rogers bíró szerint a cupertinói cég egyértelműen megsértette a kaliforniai versenyügyi szabályokat azzal, hogy a fejlesztőknek megtiltotta a saját fizetési megoldásaik használatát. Az Apple 90 napot kapott arra, hogy lehetővé tegye a szoftverek készítőinek a linkek elhelyezését.

Today’s ruling isn’t a win for developers or for consumers. Epic is fighting for fair competition among in-app payment methods and app stores for a billion consumers. https://t.co/cGTBxThnsP

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 10, 2021