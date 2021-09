Beszédképtelenné teszi az embert az amerikai haditengerészet új fegyvere

A saját visszhangunkat használja fel ellenünk az amerikai haditengerészet legújabb fegyvere: a 2019-ben szabadalmaztatott technológia felveszi a beszédet, és magas hangerőn visszajátssza, ezzel lehetetlenné téve a kommunikációt. Aki próbált már visszhangos helyen beszélni, tudja, hogy mennyire zavaró tud lenni a jelenség – írja az IFL Science.

A fegyver neve nyersfordításban kézi akusztikus jelző és zavaró eszköz lett (handheld acoustic hailing and disruption, AHAD), és azért lehet különösen hatékony, mert egy kis területre is tudja koncentrálni a hangot, így irányított zavarást is lehetővé tesz.

Azt nem tudni, hogy a technológiába miért tett bele az amerikai haditengerészet három évnyi intenzív kutatómunkát és rengeteg pénzt, de

a szabadalmat még 2019-ben jegyezték be, a tengerészek pedig még csak most kapták meg az eszközöket.

A technológia egyébként az úgynevezett késleltetett hallási visszacsatolás (delayed auditory feedback, DAF) alapján működik, ami dadogás esetén például jó megoldás lehet a beszédkészség javítására. Azoknak azonban, akik nem dadognak, a folyamatos visszajátszás nagyon zavaró lehet – ez az, amit a haditengerészet igyekszik most kihasználni.

Szakértők szerint a folyamatos visszajátszás megzavarja a beszédet, van, aki dadogni kezd tőle, és van, aki egyszerűen képtelen beszélni, mikor visszahallja a saját hangját. Az is előfordul, hogy az illető máshogy kezd el beszélni, torzítja a hangját. Bár ez nem tűnik túl nagy problémának, harci helyzetben, amikor minden parancs kulcsfontosságú lehet, komoly károkat okozhat a technológia.