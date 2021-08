Miniatűr másolat készült Jeff Bezos péniszalakú rakétájáról

Ezért lett közutálat tárgya Jeff Bezos, akit még a Netflix is dr. Genyához hasonlít

A rakétamodelleket készítő Estes nem mindennapi termékkel állt elő: a Blue Origin New Shepard rakétájának kicsinyített másával, ami 1:66 méretarányt követ. Ezzel utazott az űrbe július 20-án, az Apollo-11 holdraszállásának 52. évfordulóján Jeff Bezos, az Amazon-birodalom alapítója.

A szerkezet egy az egyben valósághű mása a rakétának, ami azt jelenti, hogy az alakja is olyan, mint egy pénisz – ezzel a hasonlattal rendszerint előjönnek az internezők mémeken és kommenteken keresztül. A YouTube-ra felkerült bemutatóvideó alatt is elkerülhetetlenül felbukkantak az olyan megjegyzések, mint: „a nővérem fiókjában is van már egy ilyen” – szúrta ki a Gizmodo.

A modell képes repülni is, igaz nem az űrig, csak 121 méter magasságig. A kezdők számára kezelhető, szükséges kiegészítőket tartalmazó csomagot az Estes weboldaláról lehet előrendelni 110 dollárért, ami körülbelül nettó 32 ezer forint.