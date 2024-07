Olyan népszerű sosem lesz, mint a Szikla, de érthető, miért őrül meg Amerika John Cenáért

Fiatalkorában sporttudományt hallgatott az egyetemen, és természetesen az amerikai foci szele is megcsapta akkoriban, ám végül menthetetlenül a testépítés felé fordult John Cena, aki július első felében bejelentette: több mint 20 év után felhagy a pankrációval.

„Már egy ideje csinálom ezt, több mint két évtizede vagyok a WWE-ben, és ez idő alatt hihetetlen fellendüléseket láttam, mint amilyen most is van. A WWE a legmenőbb dolog errefelé, ez nem kétséges. És láttam óriási nehézségeket is, amikor senki sem tudja a neved, senki sem akar a barátod lenni, és csak a legelszántabb, legdurvább rajongók állnak ki melletted. Nem áll szándékomban semmilyen módon fizikálisan szerepelni. Nem leszek vendégbíró, nem esek át véletlenül egy asztalon. Semmi ilyesmi. Rajongó és szószóló leszek, és ennyi.”

Noha mindössze 47 éves, ami ebben a sportágban nem számít a plafonnak, a hollywoodi sztárrá avanzsált színész 2025-ben mégis utoljára száll ringbe.

Megteheti: szinte mindent elért pankrátorként; hírnevével és jelentős vagyonával pedig a sportág megítélésén is változtatott.

Cena – sok fiatal pankrátorhoz hasonlóan – Hulk Hoganért rajongott fiatalon. A szőke hajú, ma már 70-et taposó bunyós a hetvenes években kezdte az ipart, 1982-ben már a Rocky III-ba castingolták. Az egyébként Terry Gene Bollea néven anyakönyvezett sportoló többszörös bajnok lett a ringben. 1999-ben Jay Leno műsorában jelentette be, hogy hivatalosan is visszavonul a pankrátorkodástól, csakhogy ez nem jött össze: egészen 2006-ig kellett várni, hogy utolsó profi meccsét letudja.

Később a legnagyobb pankrációszervezet, a WWE kitagadta legendái közül, mert rasszista botrányba keveredett. Aztán persze visszafogadták, konferanszié feladatokat is kapott, és hakniszerűen a mai napig fel-feltűnik itt-ott a ringben. Ő tényleg az a személy, akit sem lenyelni, sem kiköpni nem tud a sportág, azaz pont olyan, amilyennek egy jó pankrátornak lennie kell.

Cena 1999-ben kezdett a pankráció felé kacsintgatni, majd szépen lassan nevet szerzett magának a szakmában The Prototype néven. 2001-ben lépett be hivatalosan WWE-be, ami a legnagyobb pankrátorszervezet Amerikában, három évvel később pedig már legyőzte az aktuális bajnoki címvédőt, John Layfieldet. És az csak az első győzelem volt a sorban: Cena 16 világbajnoki cím birtokosa, egyetlen lépésre van attól, hogy megdöntse az abszolút csúcstartó Ric Flair rekordját (mindketten ugyanannyi címet birtokolnak).