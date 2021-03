Bizarr felhők tűntek fel az amerikai partoknál

Furcsán ragyogó, felhőszerű gömböket fotóztak a héten az Egyesült Államok keleti partvidékén – írja a The News & Observer.

A NASA-nak természetesen van magyarázata a jelenségre.

A képződményeket egy, a virginiai partoknál fekvő létesítményből felbocsátott rakéta alakította ki.

UPDATED: “Cotton candy cloud” produced by sounding rocket from NASA Wallops: https://t.co/84OZ2CbNvC S/O @MBethone for the pic from Hatteras village

— Sam Walker OBX Today🎙📻📰 (@SamWalkerOBX) March 4, 2021