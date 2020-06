Lélegzetelállító képeken a SpaceX rakétaindítása

Június 13-án a SpaceX újabb Falcon 9 rakétát bocsátott fel Floridából, a rakétán a Starlink műholdflotta újabb 58 tagja utazott – írja a Space.com. Az Elon Musk alapította SpaceX egyik célja az, hogy egy hatalmas műholdflottát hozzon létre, mellyel világszerte biztosíthatnak gyors internetet.

A rakétaindítás sikeres volt, az eseményről ráadásul igen látványos képek készültek.

A helyi idő szerint reggel 5:21-kor felbocsátott rakéta tökéletes légköri viszonyok között indult útnak.

A SpaceX felbocsátásai egyre több embert foglalkoztatnak, az esemény során készült fotókból többet is feltöltöttek a Twitterre.

What a sight to see this morning! So glad I was awake for this! #SpaceX pic.twitter.com/D8a8xItGCV — Ashley (@Its_Miss_Ash) June 13, 2020

Ez volt a kilencedik indítás, melynek során Starlink műholdakat juttattak a világűrbe.

F9/Starlink: A streak shot and an interesting iPhone shot of this morning’s launch pic.twitter.com/xbhvDPzKze — William Harwood (@cbs_spacenews) June 13, 2020

A felbocsátás után az újrahasznosítható Falcon 9 sikeresen visszatért, és egy, az Atlanti-óceánon várakozó robothajón landolt.

A Starlink flottának egyébként nem mindenki örül, a kutatók ugyanis attól tartanak, hogy a műholdak fényszennyezése tovább nehezíti majd a csillagászati megfigyeléseket.

Kiemelt kép: Paul Hennessy / NurPhoto / NurPhoto via AFP