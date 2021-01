A Sonos Five egy nagyobb lakást is könnyedén megtölt zenével

A Sonos még 2020 első felében mutatta be legújabb termékeit, amik közül a tévékhez tervezett hangprojektorok csúcsának számító Arc-ot korábban már sikerült letesztelnünk , ezúttal pedig a Sonos Five került sorra. Bár az tagadhatatlan, hogy a zóna lejátszó nagyobb helyiségeket vagy akár méretesebb lakásokat is könnyedén képes megtölteni minőségi hangélménnyel, de az elérhető funkciók terén nyújthatna többet. Már csak azért is, mert prémium hangcucc lévén mélyen a pénztárcánkba kell nyúlnunk, ha szeretnénk egyet (vagy többet) otthonra.

A Sonos Five nem nevezhető kifejezetten új terméknek, hiszen a 2015-ben piacra dobott, második generációs, tavaly kivezetett Play:5 átnevezett utódjáról van szó. Ez már a külsőn is meglátszik, hiszen az eszköz néhány apróságot leszámítva a korábbi modell kiköpött mása, ráadásul a hangélmény tekintetében is ugyanazt nyújtja, mint az elődje. Ez persze jó hír, hiszen a Play:5 egy kiváló zóna lejátszó, aminek a kora ellenére még ma sem nagyon akad konkurenciája.

Kérdés persze, hogy akkor mi változott? Lényegében a hardver: a burkolat alatt több memória (512 MB SDRAM, 512 MB NAND Flash), illetve nagyobb számítási teljesítményre képes processzor (Quad Core 1,3 GHz) található. Ami pozitívum, hogy ennek ellenére az új modell kezdő ára megegyezik az elődével, ugyanakkor új funkciókról nem beszélhetünk, így a Play:5 tulajdonosoknak egyelőre nem kell azon morfondírozniuk, hogy lecseréljék-e a meglévő technikájukat az újabb modellre.

Sonos Five

A kerekített élekkel és hátrafelé szűkülő kialakítással rendelkező, kissé tömzsi készülék elsőre a súlyával lepi meg az embert. A Sonos Five 6,3 kilós, ami tekintélyesnek nevezhető a 20,3 cm magas, 36,4 cm széles és 15,4 cm mély mérethez képest, és rögtön sejteti, hogy a gyártó egyáltalán nem spórolt az alkatrészeken. A súlyhoz persze hozzájárul a belülre épített tápegység, de ennél többet nyomnak a latban a komolyabb hangszórómágnesek és a rendszer, ami három magassugárzóból (ebből kettő oldalirányú), két középsugárzóból és egy középre helyezett mélysugárzóból áll, méghozzá hat különálló D-osztályú digitális erősítő kíséretében.

A hangélmény ennek köszönhetően tényleg páratlan, legalábbis az eszköz saját kategóriájában: a Sonos Five meglepően erős basszust produkál, mindezt úgy, hogy közben a közép és magas tartományok is gond nélkül érvényesülnek. A zenék tisztán és részletgazdagon szólalnak meg, az énekhangok jól kivehetők, szépen elkülönülnek, és a finom részletek sem vesznek el még egy nagyobb helyiségben, a lejátszótól viszonylag távol sem.

A hangzás műfajtól függetlenül kellően testes, és széles térben élvezhető, ráadásul akkor sem tapasztalható semmiféle torzulás ha (a szomszédok legnagyobb örömére) egészen magas tartományokba toljuk a hangerőt. És mindez tovább fokozható, ha két eszközt sztereópárba állítunk: nincs az a házibuli, ami képes lenne elnyomni a jó minőségben megszólaló muzsikát, és ilyenkor már tényleg olyan teljesítményt kapunk, ami akár a szabadban is megállja a helyét.

A kialakításának hála a Five fektetve vagy állítva is használható,

az érzékelőinek köszönhetően az eszköz tisztában van a pozíciójával, és ennek megfelelően szólaltatja meg a zenéinket. Ami fontos, hogy Sonos termékről lévén szó, Bluetooth kapcsolatra nincs lehetőség, és USB csatlakozót sem kapunk, hátul csak egy hagyományos 3,5 milliméteres jack bemenet, egy párosító gomb, illetve egy LAN csatlakozó kapott helyet. A használathoz pedig nélkülözhetetlen egy vezeték nélküli hálózat, hiszen amennyiben a Five-ot rá is dugjuk egy routerre, ahhoz wifire lesz szükség, hogy a telefonunkon lévő Sonos 2 applikációból (vagy almás eszközöknél az AirPlay 2-n keresztül) átkerüljenek a zenéink a lejátszóra.

Aki korábban nem használt Sonos terméket, annak furcsa lehet, hogy nincs Bluetooth, de a gyártó szisztémája azért hamar megszokható, és megvannak a tagadhatatlan előnyei. A wifi hálózaton keresztül lejátszhatók a csatlakozott eszközeinkre lementett zenéink, a Sonos alkalmazásába pedig integrálható az összes streaming szolgáltatás (Spotify, Apple Music, Tidal, YouTube Music stb.), egyszerre akár több is, így simán elérhetjük a kedvenceinket, az eszköz egyszerre több telefonról is vezérelhető, miközben a mobilunk zenehallgatás közben is szabadon használható. Zavartalanul telefonálhatunk, videót vagy játékot is elindíthatunk a mobilon, egyik sem fogja megszakítani a zenelejátszást, és az extra hangok sem fognak megszólalni a Five-on keresztül.

A Sonos ökoszisztéma hatalmas előnye továbbá, hogy a multiroom funkciónak hála több különböző eszköz könnyedén összeköthető, így egy lakáson/házon belül több lejátszóról késleltetés nélkül szólhat ugyanaz a zene (ami szintén nem hátrány egy buliban), sőt Beam, Arc és Playbar termékek megléte esetén a lejátszó integrálható a tévé mellé beállított házimozi rendszerbe is. Az AirPlay 2 mellett a Five kompatibilis az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel is, így a már meglévő okosotthonos rendszerünkbe is beköthető, és okoshangszóró segítségével akár hangvezérléssel is irányítható.

Ami hiányzik…

És ezen a ponton jutunk el oda, hogy a Sonos Five-nak azért vannak hiányosságai. Az egyik éppen az, hogy okoshangszóróként nem használható, hiszen nincs beépített Google Asszisztens vagy Amazon Alexa. Ez főleg annak fényében fájó pont, hogy ugyanez már elérhető az Arc, a Beam, de még a jóval olcsóbb Sonos Move esetében is. A Five ára 200 ezer forint környékén kezdődik, és bár a teljesítmény, továbbá a kiváló hangélmény megéri ezt a pénzt, de valahol érthetetlen, hogy a gyártó a felfrissített modellből miért hagyta ki a többi eszközén elérhető okosfunkciókat.

További negatívum, hogy a Five felépítésben és funkciókban hiába egyezik meg a második generációs Play:5 modellel, nincs lehetőség arra, hogy ezt a két eszközt sztereópárba kössük, szóval, ha valaki esetleg ebben gondolkodott, az előtt két lehetőség áll. Vagy vesz a meglévő Play:5 modellje mellé egy ugyanolyat, vagy eladja az eredeti árát már régen nem tartó régebbi típust, és a hiányzó összeget kipótolva beszerez két új modellt. Bár a Sonos stratégiája valahol érthető, de prémium termékekről lévén szó, azért elvárható lenne, hogy az egymást követő generációk kompatibilisek legyenek, főleg úgy, hogy ebben az esetben még az a helyzet sem áll fenn, hogy a két változat eltérő alkalmazásokkal vezérelhető.

Ezen hiányosságokat leszámítva a Sonos Five remek eszköz, főleg akkor, ha valaki nagyobb házban lakik, és könnyedén bővíthető multiroom megoldásban gondolkodik. Egy kisebb lakásba/nappaliba már túlzás lehet ez a modell, és mostanra talán az is nyilvánvaló, hogy a gyártó ezzel a termékkel nem azokat a felhasználókat célozta meg, akik egyszerűbb hangszórót keresnek alkalmi zenelejátszáshoz Bluetooth-on vagy USB-n keresztül.

Ezzel szemben, ha valaki egy tényleg erőteljes, átlagon felüli hangélményt produkáló lejátszót szeretne, és fontos számára a kényelmes és egyszerű használat, továbbá a szempontok között ott van a későbbi bővíthetőség lehetősége, annak érdemes elgondolkodni egy ilyen eszközön, és elmerülni azon opciókban, amit a Sonos kínál a vásárlók számára.