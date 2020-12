Megérkeztek az MSI legújabb Intel processzoros laptopjai

Az MSI még ősszel rántotta le a leplet a legújabb, 11. generációs Intel processzorokkal és Intel Iris Xe grafikus chipekkel szerelt, kifejezetten munkára és kreatív feladatok elvégzésére szánt laptopjait, amik azóta már hazánkban is elérhetők.

A megújult logót kapott Modern sorozat tagjai akár Core i7 processzorral is kérhetők, a felhasználók pedig választhatnak a 14 és 15 hüvelykes kijelzővel szerelt változatok között, és szintén opcionális, hogy Intel integrált Iris Xe vagy Nvidia MX 450 sorozatú grafikus kártya kerül-e a gépbe. Memóriából maximum 64 GB érhető el, adott a Wi-Fi 6, és nem maradt ki a billentyűzetvilágítás és a beépített webkamera sem (30 fps/720p). A Modern laptopok Urban Silver, Pure White, Carbon Gray, Rose Pink, Blue Stone, és Beige Mousse színben érhetők el, a gyártó főleg a tanulókat és az otthon dolgozókat célozza meg vele.

A szintén megújult Prestige modellek a legújabb Core i processzorok mellett NVIDIA Geforce 1650 Max-Q vagy 1650 Ti Max-Q videokártyával is kérhetők, így fotó- és videószerkesztésre, 3D renderelés, és más grafikus tevékenységre egyaránt ideálisak. Memóriából itt is 64 GB a maximum, adott továbbá a Thunderbolt 4 és PCIe Gen 4 támogatás, a Wi-Fi 6 és a gépeken Windows Hello kompatibilis ujjlenyomatolvasó és egy IR kamera is helyet kapott. A 15,6 hüvelykes kijelző akár 4K felbontású panellel is elérhető, ami az MSI True Pixel technológiáját alkalmazza, így 100 százalékos Adobe RGB színlefedettséget képes nyújtani a legpontosabb megjelenítése érdekében.

Az MSI felhozatalának csúcsát a Summit E15 sorozat képviseli, ahol a 82 Whr teljesítményű aksi akár 16 órás üzemidőt biztosít. A 11. generációs Intel Core i7 U sorozatú processzorok és az Iris Xe grafikus egység mellett ezekben a laptopokban egy Nvidia Geforce 1650 Ti Max-Q videokártya is helyet kapott, így itt sem akadály a nagy teljesítményt igénylő grafikus munka.

A Summit E15 gépek szintén 64 GB memóriát fogadnak be, megkapták a Thunderbolt 4 és PCIe Gen 4 támogatást, és ezen laptopokhoz már elérhető az Intel Trusted Platform Module technológia is, ami hardveres szintű titkosítást kínál a jelszavak és a személyes adatok tárolásához. Emellett ezen gépekről sem maradt le a Windows Hello kompatibilis ujjlenyomatolvasó és IR kamera. A 15,6 hüvelykes kijelző akár 4K felbontással is elérhető, MSI True Pixel technológiával, Full HD esetén pedig érintőképernyős kivitel is választható.