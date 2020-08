Sokoldalú – olyan, mint te! (x)

Vége a nyárnak, így újra az aktív, dolgos hétköznapok várnak az egész családra. Ehhez pedig olyan eszközökre van szükségünk, amelyek alkalmazkodnak a változatos életmódunkhoz, legyen szó iskoláról, munkáról vagy egy kis szórakozásról.

A Lenovo IdeaPad Flex 5 az ősz igazi ajándéka

A Lenovo termékeitől már megszokhattuk, hogy innovatívak, és nagyon felhasználóbarát funkciókkal rendelkeznek. Az IdeaPad Flex sorozat sem kivétel ez alól, tehát ha egy igazán megbízható társat szeretnénk ez a gép a tökéletes megoldás.

Az IdeaPad Flex 5 azok számára készült, akik állandóan mozgásban vannak. A hordozhatóság mellett ugyanis többféle módban is használhatjuk.

Használhatjuk normál laptopként a munkához

Álló módban érintőképernyős feladatokhoz

Tabletként, amikor mozgásban vagyunk

Kitámasztva pedig tökéletes egy kis lazuláshoz. Filmezéshez, játékokhoz.

Az IdeaPad Flex sokoldalúsága mellett még jól is néz ki, ami legalább olyan fontos, mint az, hogy mire képes. A gép érintése igazán lágy, miközben hihetetlenül strapabíró, és 2 csodás színben ( platinum és grafit szürke)kapható. A letisztult k ijelző stílusos megjelenést kölcsönöz a gépnek, miközben az FHD képernyő előnyeit még jobban ki tudjuk használni, hiszen csak egy keskeny kijelzőkeret foglalja körbe.

A Lenovo IdeaPad Flex 5, 10. generációs Intel® Core™ i7 vagy AMD Ryzen™ 7 processzorokkal is kapható. Ennek köszönhető, hogy kiemelkedő akkumulátoros készenléti idővel rendelkezik. Akár egész nap, sőt, akár éjszakába nyúlóan is velünk van. A fárasztó munkanap után is készen áll arra, hogy egy jó film mellett vagy egy kis kellemes zenével ellazuljunk.

A laptop 2 db 2 W hangszóró mellett, kombinált fejhallgató-/mikrofoncsatlakozóval is rendelkezik, hogy a lehető legtökéletesebb audio élményben lehessen részünk. A maximális vizuális élményt pedig a Radeon™ videokártya biztosítja.

További kényelmet biztosít, hogy minden elengedhetetlen aljzat és WiFi adatkapcsolat is megtalálható rajta.

A biztonságos magánszféránkat is őrzi a Lenovo IdeaPad Flex 5. A webkamerák elleni hackertámadásokkal szemben, egy nagyon egyszerű, de maximális biztonságot nyújtó védelmet kapott. A fizikailag zárható fedél óvja az érzékeny magánéletünket.

Strapabíró, gyors, szép, biztonságos, funkcionális és csak 1,6 kg a súlya, hogy mindig velünk legyen.

Opcionálisan digitális tollat is választhatsz hozzá, így útközben is rögzítheted a legjobb gondolataidat.

Szeretnéd saját igényeid szerint alakítani a laptopod is?

Válaszd a Lenovo 14 colos IdeaPad Flex 5 -2 az 1-ben gépet, amely minden pillanatban lenyűgöz majd a rugalmasságával és produktivitásával.