Nagy nyári szoftvervásár: Olcsó Office mellé ingyen Windows 10 jár! (x)

Ha még mindig nem Windows 10-et használtok, akkor nagyon sok új funkcióról vagytok lemaradva. A legújabb Microsoft operációs rendszer mind közül az eddigi legstabilabb és leggyorsabb, ezért érdemes minél hamarabb váltani rá.

Az idő, mint tudjuk pénz, és ha szeretnétek időt és pénzt is megtakarítani, akkor a Windows 10-et a Keysworlds nyári vásárának keretében vásároljátok meg. Ha eddig csak egy alacsony árra vártatok, akkor itt az idő, ugyanis most minden Microsoft Office mellé ingyen jár a Windows 10 egy verziója. Amennyiben csak Office-t kerestek, akkor használhatjátok az exkluzív 50%-os kupont, de ha kizárólag Windows-ra vágytok, akkor is 35% kedvezményt tudhattok magatokénak. Ezek az akciók limitált ideig elérhetőek, így érdemes sietni és frissíteni a régebbi rendszereket és szoftvereket.

Egyet fizet, kettőt kap

Ez egy olyan ajánlat, amit biztosan nem szabad kihagyni. Vásároljatok Microsoft Office 2016-ot, 2019-et vagy 365-öt és ingyen kaptok mellé egy Windows 10-et. Igen, jól olvastátok, INGYEN!

38% kedvezmény minden szoftverre

Ha esetleg csak Windows-ra lenne szükségetek, akkor külön is megvásárolhatjátok, ekkor 38% kedvezményt kaptok a SUMMER38 kupon felhasználásával:

50% kedvezmény minden MS Office-ra

A nyári vásár oldalán megtalálhatjátok az összes Office terméket – köztük még az Apple gépeire szánt verziókat is -, amelyeket a SUMMER50 kuponnal az alábbi árakon vásárolhattok meg:

Hogy lehet ilyen olcsó? Mit kell erről tudni?

Fontos tudni, hogy kétféle licenc van, a kereskedelmi, amit a Microsoft webshopjából is meg lehet vásárolni és az OEM, ami az Original Equipment Manufacture (eredeti berendezés-gyártó) rövidítése. Funkcionalitásában mind a kettő ugyanazt tudja.

Az Európai Unióban teljesen legálisan lehet használt szoftvert értékesíteni az Európai Bíróság döntése értelmében.

Különbség van viszont a támogatás és a felhasználás terén a két verzió között. A kereskedelmi verziót lehet több számítógépen használni, míg az OEM változat ahhoz a hardverhez kötődik, amelyiken először aktiválták.

A Keysworlds.com webáruház úgynevezett OEM licenceket árul. Ezeket azok a cégek vették meg – a kereskedelminél kedvezőbb áron – a Microsofttól, amelyek összeszerelik például a PC-ket, laptopokat. Egyes OEM példányokat nem használnak fel az eredeti vevők, hanem kereskedelmi forgalomba kerülnek.

A Keysworlds.com naponta nagyjából 1500 licencet ad el világszerte, tehát percenként vesznek tőlük egyet. Garanciális visszatérítés pedig csak az esetek 1 százalékában fordul elő.

A rendelés után szinte azonnal érkezik egy e-mail a licenckulccsal. A szoftverekre egy éves teljeskörű garanciát vállal az eladó, bármilyen probléma esetén azonnal visszatérítik a vételárat. Amennyiben ezzel kapcsolatos ügyintézésre lenne szükség, a Keysworlds 24/7-es ügyfélszolgálatát a service@keysworlds.com email címen tudjátok elérni.

A fenti írás hirdetés, nem tükrözi a szerkesztőség vagy a kiadó véleményét, tapasztalatát, nem újságírói tevékenység eredményeképpen jött létre. A 24.hu teljesen függetlenül működik a Keysworlds-től, és semmilyen tekintetben nem tudunk felelősséget vállalni ajánlataiért, illetőleg az ott bonyolított vásárlásokért.