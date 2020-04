Az AppGallery teszi teljessé a Huawei készüléked (x)

A kiváló hardver csak az egyik fő ismérve egy igazán jó okoskészüléknek. Egy másik összetevő legalább ennyire nélkülözhetetlen: egy olyan app-környezet, amellyel a mobil képessé válik mindenre, amire használni akarjuk. A Huawei saját alkalmazás-áruháza ezért bővül napról napra, most ráadásul egy különleges akcióval még többet ad.

A kiváló hardver csak az egyik fele annak, amitől igazán jó lesz egy okoskészülék. A másik oldal legalább ennyire nélkülözhetetlen: egy olyan app-környezet, amellyel a mobil képessé válik mindenre, amire használni akarjuk. A Huawei saját alkalmazás-áruháza ezért bővül napról napra, most ráadásul egy különlegesakcióval még többet ad.

Egy okostelefonban a hardver olyan, mint egy autó esetében a motor. Ettől indul el a gép, és ez visz el minket oda, ahová menni szeretnénk. Éppen emiatt a készülék hardvere elengedhetetlen, megbízható kell, hogy legyen, nem hagyhat bennünket cserben. Ebben a Huawei évek óta a legjobb partner, azonban az erős „motorhoz” szükséges az is, hogy az élmény is magas szintű legyen, ezt a készülékek esetében a szoftverek biztosítják számunkra, a Huawei pedig létrehozta saját ökoszisztémáját, a Huawei Mobile Servicest (HMS), amely esetében az AppGallery lehetőségeink tárházaként funkcionál, amelyet a vállalat folyamatosan bővít a felhasználók kényelme érdekében.

A választás szabadsága

A Huawei egy ideje nagy erőkkel építi saját alkalmazás-környezetét, idén pedig már ez a cég által szállított eszközök első számú app-forrása. A Huawei Mobile Services nem sokkal indulása után már a harmadik legelterjedtebb mobilos alkalmazás-környezetnek számít a világon: már 170 országban van jelen, havonta több mint 400 millió felhasználóval rendelkezik, míg az appokat több mint 1,3 millió fejlesztő készíti. Ahogyan pedig minden „gyárnak” szüksége van egy kiemelt forgalmazási pontra az áruk számára, a HMS-nek is rendelkezik egy ilyen exkluzív bolttal: az AppGallery alkalmazás-áruházzal.

Az AppGallery kínálata folyamatosan egyre bővül, megtalálhatóak benne ingyenes és fizetős mobil-szoftverek egyaránt. Nincsen olyan felhasználási terület, ahol ne találnánk elképesztő mennyiségű appot, amelyek közül kiválaszthatjuk a saját használati módszereinknek, kedvenc megjelenési formáinknak megfelelőt. A jól strukturált, könnyen kereshető rendszerben van bőven olyan alkalmazás, amelyet mindennapi feladataink ellátásához használhatunk, kezdve a biztonságos és gyors Huawei Böngészővel, az Aliexpress internetes piacterével, de ott a TikTok videós közösségi app, amelynek lassan minden fiatal felhasználó mobilján bérelt helye van, vagy a Viber üzenetküldő. A kifejezetten magyar felhasználókra célzó alkalmazásokból is megannyi áll rendelkezésre: elérhetjük a hazai mobilszolgáltatók információs és ügyintéző appjait ugyanúgy, mint a részletes időjárási adatokat nyújtó Időképet, a legnépszerűbb hazai hírportálok és magazinok app-formátumait. Kereshetünk állást a Profession.hu alkalmazásával, és autót a Hasznaltauto.hu adatbázisában, ahogy tévé- és moziműsort is a Port TV appban.

Letöltésért ajándék? Áprilisban ez a helyzet!

Idén tavasszal egy különleges promóció is elindult az AppGallery szolgáltatásban. Április 9. és 23. között az üzemeltetők 20 olyan appot emeltek ki, amely funkciója vagy kivitelezése miatt népszerűnek és ajánlottnak számít. Ha a felhasználók naponta legalább kettőt letöltenek ezek közül, és ezt viszonylag gyorsan teszik: reggel 9.00 órától kezdődően az első 5000 letöltő között vannak az adott napon, máris rögtön 300 Huawei ponttal gazdagodnak, melyek 1 pont – 1 forint alapon többfelé módon levásárolhatóak az alkalmazás – áruházban.

A pontokból többek között vásárolható éves előfizetés a Huawei Cloud felhő-tárhelyén a telefonnal készített képek vagy egyéb adatok szinkronizálására, de a Huawei Themes gyűjteményében szintén használhatjuk pontjainkat arra, hogy prémium háttereket, vagy akár az egész mobilos felhasználói felületet egyedivé változtató témákat vásároljunk. Ezek mellett pedig arra is van lehetőség, hogy az AppGalleryből letölthető appokban a belső vásárlásokhoz is ezt a virtuális összeget vegyük igénybe – ha kedvenc online játékunkban szükség van néhány extra életre, varázslatra, fegyverre vagy páncélra, ez is megoldható a jóváírt pontjainkból.

Ha tehát elkezdjük felfedezni az AppGallery kínálatát, duplán jól járunk: egyrészt a kínálatból megtalálhatjuk, kiválaszthatjuk azokat az alkalmazásokat, amelyekkel a mobilunk igazán testre szabottá, egy sor másik ember által is használt hardverből a saját, személyes asszisztensünkké, társunkká és szórakoztató központunkká válik – és közben még grátisz élményekkel, tárhellyel is gazdagodhatunk!

Az akcióban részt vevő appok listája: